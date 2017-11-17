Президент Беларуси поблагодарил вице-канцлера Германии за помощь в экономике

Новости Беларуси. Беларусь открывает новую страницу отношений с Германией, направленную в лучшую сторону. Об этом 17 ноября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с вице-канцлером, федеральным министром иностранных дел ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой должности Зигмар Габриэль с января. Обсудить сторонам всегда есть что. Германия – один из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси. Занимает четвертое место по объему товарооборота. В этой стране хорошо знают продукцию нашей лесной промышленности и деревообработки. А вот у импорта – ярко выраженный инвестиционный характер. За прошлый год в экономику Беларуси привлечено сто миллионов долларов германских инвестиций. Один из значимых совместных проектов – строительство дрожжевого комбината в Слуцке. Ждут немецких резидентов и в индустриальном парке «Великий камень». Кроме того, Германия может сыграть большую роль в развитии современной истории. Александр Лукашенко отмечает вклад страны в урегулирование конфликта в Украине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу вас прежде всего поблагодарить за наших детей, которые ежегодно тысячами отдыхают в Германии из районов, подвергшихся Чернобыльской катастрофе. Я также благодарю вас за ту технологическую поддержку, которую вы оказываете нашей экономике. Почти весь импорт из Германии – это высокотехнологичное оборудование, технологии. Мы бы очень хотели, чтобы этот позитивный процесс имел свое дальнейшее продолжение на более высоком экономическом уровне. Я бы предложил вам повнимательнее отнестись к развитию свободной экономической зоны «Великий камень».

Германия может внести великий вклад в развитие послевоенной истории, современной истории, если будет настойчиво претворять свою линию в жизнь по нормализации отношений на востоке Украине. Мы действительно имеем много проблем и после минской встречи в «нормандском формате», но там, в Украине, нет войны. Если бы Германия не заняла жесткую позицию в этом вопросе, там бы до сих пор тысячами гибли люди. Что касается наших отношений, хочу сказать главное. Если мы договоримся и пообещаем вам что-то сделать, мы обязательно сделаем. Заверяю вас в том, что с территории Беларуси вы никогда не получите ни одного сигнала в нарушение целостности и безопасности европейского континента.

Зигмар Габриэль, вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Мы думаем о тех ужасных преступлениях, которые были совершены немцами против Беларуси и граждан страны во время Второй мировой войны. Поэтому и сегодня является чудом то, с каким дружелюбностью и открытостью, несмотря на это, граждане вашей страны относятся к Германии. Может быть, именно тот факт, что такое небольшое государство с 10-миллионным населением, которое находится по соседству крупными странами и всегда находится в определенной зависимости от отношений с ними, пройдя через такой исторический опыт предназначены, как бы подходят, больше всего для того, чтобы в случае возникновения конфликтов в других странах играть роль посредника. И, возможно, именно поэтому Минск стал такой прекрасной площадкой для переговоров в формате «нормандской четверки».