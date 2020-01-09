Наталья Кочанова: «Этот год электоральный, поэтому мы будем активно работать с представителями депутатского корпуса»

Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой с сенаторами седьмого созыва, избранными от Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные – уже состоялись с сенаторами от Гомельской и Витебской областей. Новый формат работы с парламентариями применяется впервые. Обсудить есть что. Ведь, как уверена руководитель верхней палаты парламента, люди должны знать о происходящем в стране из компетентных источников. Чем больше они информированы, тем меньше у них возникает вопросов.

Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»

Особое внимание – росту благосостояния. Это и своевременная выплата, и повышение заработной платы, создание новых рабочих мест и строительство жилья.