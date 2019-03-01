Президент Беларуси планирует посетить в апреле Китай

Александр Лукашенко планирует в апреле посетить Китай для участия во втором форуме «Один пояс, один путь».

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил первого марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовимся посетить это мероприятие, которое касается Шелкового пути.

Принять участие в саммите главу государства пригласил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Соответствующее личное послание было передано через Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Беларуси Цуй Цимина на его встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом в начале года.