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Президент Беларуси планирует посетить в апреле Китай

01 марта 2019 10:33
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Александр Лукашенко планирует в апреле посетить Китай для участия во втором форуме «Один пояс, один путь».

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил первого марта на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы готовимся посетить это мероприятие, которое касается Шелкового пути.

Принять участие в саммите главу государства пригласил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Соответствующее личное послание было передано через Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Беларуси Цуй Цимина на его встрече с заместителем министра иностранных дел Беларуси Андреем Дапкюнасом в начале года.

# Большой разговор с Президентом # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин

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