Президент Беларуси о помощи Афганистану: «Проблему надо решать добром»

Очевидно, что одной из основных угроз безопасности в регионе является смена власти в Афганистане, с которой так или иначе нужно выстраивать отношения. И у ШОС в этом вопросе должна быть общая позиция. Так, президент России высказался о возможности возобновления деятельности контактной группы ШОС – Афганистан. Глава Китая Си Цзиньпин придерживается аналогичной позиции и считает необходимым содействовать изменению обстановки в Афганистане, чтобы эта страна дружественно сосуществовала с соседями по региону. Наш Президент заявил о готовности помочь афганскому народу в восстановлении инфраструктуры, однако внутренние проблемы под силу решить лишь самим жителям Афганистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна готова оказать содействие в восстановлении афганской инфраструктуры, обеспечении продовольственных поставок. В последнее время, уважаемые коллеги, все чаще звучат разные точки зрения и позиции по Афганистану. Суммируя все, что сказано, мой опыт работы Президентом позволяет сделать один вывод. Все проблемы, которые сегодня существуют в Афганистане, решать афганскому народу. Только афганский народ может решить все проблемы, которые созданы и создаются на этой территории. Но есть интерес и соседей в стабильной стране, стабильном Афганистане. Ну, так соседям надо подключиться к решению этих проблем. История нас учит чему? Два крупнейших, мощнейших государства, в том числе и мое бывшее, Советский Союз, и ныне Америка 30 лет пытались отчасти силы решить проблемы в Афганистане. И что получилось? Вы это знаете по последним событиям. Поэтому проблему надо решать добром. К афганскому государству и афганскому народу надо относиться как к равному. Надо помочь Афганистану. Только на этом пути можно безболезненно решить проблемы. Но все мы должны понимать, что мгновенно решить эти проблемы не получится. Надо идти спокойно, терпеливо, предлагая те или иные пути помощи Афганистану. Не следует свои ценности им навязывать. Они выберут свое будущее сами. Этому учит нас и история, современная история развития региона Центральной и Южной Азии, в том числе Афганистана.