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В МИД Беларуси обсудили, как вывести белорусско-польские отношения на новый уровень

01 ноября 2018 14:11
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Новости Беларуси. Участники Мюнхенской конференции продолжают серию встреч с представителями белорусской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 ноября, в МИД Беларуси говорили о том, что необходимо сделать для достижения нового уровня во взаимодействии с Польшей.

В МИД Беларуси обсудили, как вывести белорусско-польские отношения на новый уровень-1

Министры иностранных дел двух стран заявили о наличии большого потенциала для дальнейшего развития белорусско-польских контактов.

Также Владимир Макей сегодня встретился со своим словацким коллегой. К слову, Мирослав Лайчак завершил председательство на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Белорусская сторона осталась удовлетворена итогами ее работы.

В МИД Беларуси обсудили, как вывести белорусско-польские отношения на новый уровень-4

# Беларусь-Польша # Фотофакт

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