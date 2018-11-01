В МИД Беларуси обсудили, как вывести белорусско-польские отношения на новый уровень

Новости Беларуси. Участники Мюнхенской конференции продолжают серию встреч с представителями белорусской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 ноября, в МИД Беларуси говорили о том, что необходимо сделать для достижения нового уровня во взаимодействии с Польшей.