В МИД Беларуси обсудили, как вывести белорусско-польские отношения на новый уровень

Новости Беларуси. Участники Мюнхенской конференции продолжают серию встреч с представителями белорусской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 1 ноября, в МИД Беларуси говорили о том, что необходимо сделать для достижения нового уровня во взаимодействии с Польшей.
Министры иностранных дел двух стран заявили о наличии большого потенциала для дальнейшего развития белорусско-польских контактов.
Также Владимир Макей сегодня встретился со своим словацким коллегой. К слову, Мирослав Лайчак завершил председательство на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Белорусская сторона осталась удовлетворена итогами ее работы.