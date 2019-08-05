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Президент Беларуси назначил парламентские выборы на 7 и 17 ноября

05 августа 2019 16:35
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания. Они пройдут 7 и 17 ноября 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центризбиркому Беларуси поручено организовать проведение избирательной кампании и обеспечить контроль исполнения законодательства о выборах.

Президент Беларуси назначил парламентские выборы на 7 и 17 ноября-1

Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября провести выдвижение кандидатов в верхнюю палату парламента. В свою очередь госорганы и другие организации должны обеспечить подготовку и проведение выборов в Палату представителей. Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов за счет средств республиканского бюджета.

# Выборы-2019 # Александр Лукашенко # Фотофакт

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