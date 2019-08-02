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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана

02 августа 2019 16:52
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Новости Беларуси. По следам официального визита и в развитие достигнутых договоренностей. 2 августа состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

Александра Лукашенко и Шавкат Мирзиёев еще раз подвели итоги состоявшихся накануне в Минске переговоров, обсудили ключевые направления белорусско-узбекского сотрудничества, а также вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Узбекистана-1

Шавкат Мирзиёев подтвердил свое приглашение Александру Лукашенко посетить с официальным визитом Узбекистан в любое удобное для него время.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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