Кандидат в члены Совета Республики: «Мы должны много поработать, чтобы быть как в Европе»

Новости Беларуси. Выборы в верхнюю палату белорусского парламента проходят 13 сентября в регионах. На заседаниях местных Советов депутатов в каждой области и в Минске будет избрано 56 сенаторов по 8 от каждой области и от столицы. Такое же количество назначает Президент.

Среди кандидатов – известные во всей Беларуси люди.

Сегодня перед Советами депутатов они представляют свою программу действий, отвечают на вопросы. Затем – тайное голосование.

Анатолий Гришук, кандидат в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Есть много работы, которую нужно решать. К примеру, одинаковая конкуренция. Вы знаете, я не буду банально говорить. Я сам экономист, и не буду говорить, что сегодня нужно понизить проценты за кредит. И в этих условиях мы работали, и в разных. Всё возможно. Именно в этих условиях нужно находить решения, а не просто говорить: «Давайте мы завтра сделаем как в Европе, 2-3%».

Мы должны много поработать, чтобы быть как в Европе.

Я уверен, что коллеги из других областей будут грамотны. Мы найдём понимание и будет решение.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов депутатов местных Советов. Итоги выборов устанавливает Центризбирком. Их результаты окончательно должны быть подведены не позднее 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.