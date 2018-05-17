Ставка на кооперацию в АПК, выставка Беларуси, подготовка кадров: итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

Новости Беларуси. Минск и Душанбе намерены вывести отношения на стратегический уровень. Таков главный итог завершившегося накануне официального визита Александра Лукашенко в Таджикистан,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси о визите в Таджикистан: «Я здесь для того, чтобы укрепить наши связи»

В основе новой партнёрской концепции – торгово-экономическое сотрудничество с акцентом на кооперацию в промышленности и сельском хозяйстве.

Курс на Центральную Азию, или когда 4 с половиной тысячи километров не помеха. География бизнес-интереса и контракты на сумму в 10 миллионов долларов. Страна, где даже есть памятник белорусскому БелАЗу и где теперь уж точно знают Синеокую «на вкус». В Брестской и Гомельской областях по поручению Президента Беларуси появятся сады имени Эмомали Рахмона

Анастасия Иванникова, СТВ:

В эти дни именно Дворец Нации стал главным ньюс-мейкером. А местная пресса Таджикистана «пестрела» заголовками. Главные информационные порталы, газеты, телевидение. Журналисты не упускали ни один момент. А фотографии со встречи и переговоров двух лидеров разместились в информационном топе.

Дворец поражает великолепием, а этот флагшток в своё время попал в Книгу рекордов Гиннеса, обогнав по высоте все флаги мира. Уже потом рекорд побьёт Саудовская Аравия. Неудивительно, что именно здесь принимали белорусского лидера. Тем более в этой резиденции не единожды находили «уголки Синеокой» – часть мебели приобретена именно у нас. Местные расскажут: сейчас это стало «интерьерным трендом».

Но сначала дипломатический ход. И одновременно подтверждение: сотрудничаем не просто на словах. О намерении укрепить связи два лидера скажут не раз. И на переговорах в узком составе, и в присутствии делегаций. И даже сделают громкое заявление: следующий шаг – стратегическое партнёрство.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши гиганты – БелАЗ, МАЗ, «Гомсельмаш» – представлены в вашей стране сетью товаропроизводящих филиалов. С 2017 года здесь работает первое сборочное производство белорусской сельскохозяйственной техники. Полагаю, что этот проект станет отправной точкой для выстраивания долгосрочных кооперационных связей в различных сферах - промышленности, АПК, фармацевтике и других.

Дальнейшему динамичному развитию отношений послужит подписанная дорожная карта сотрудничества Беларуси и Таджикистана на 2019-2020 годы, в которой заложен широкий спектр направлений взаимодействия. Эмомали Шарипович внес предложение о придании нашим отношениям уровня стратегического партнерства. Думаю, что эта двухлетняя дорожная карта послужит хорошим фундаментом для того стратегического партнерства, которое нами будет утверждено. И правительство в кратчайший срок подготовит соответствующее предложение.

Уже дважды наш Президент приезжал сюда с визитом. В 2000 и в 2011. Политики дружат. Тем временем товарооборот Беларуси и Таджикистана небольшой, но с положительной динамикой. По итогам 2017 года — около 43 миллионов долларов, удвоился. Рост сохраняется и теперь. Работать над развитием политического, торгово-экономического, инвестиционного диалога продолжим.

Есть у Беларуси и Таджикистана и свой бизнес-интерес. Контракты на сумму 10 миллионов долларов – таковы итоги прошедшего в Душанбе делового форума. Который, кстати, стал не просто двусторонним – международным. Приехали представители Узбекистана, Казахстана, Пакистана. Ставка – на совместные производства. По переработке белорусского молока, говядины, мяса птицы.

Кстати, успешный пример кооперации уже есть. С 2017 года в Гиссаре работает первое сборочное производство белорусских тракторов. В перспективе тут намерены выпускать триста, а потом и вовсе тысячу машин. Проект коммерческий. Интерес к производству уже проявил соседний Афганистан. И таких точек соприкосновения не счесть.

Замира Джоразоде, заместитель начальника управления комитета по инвестициям Таджикистана:

Мы очень заинтересованы в создании предприятий как тракторных заводов, в отрасли фармацевтики, в переработке мясо-молочной продукции, текстиля. Сборка белорусских тракторов в Таджикистане и таджикские деревья в Беларуси: завершился рабочий визит Александра Лукашенко

А ещё перспективы для развития есть в образовании, IT и в здравоохранении. Наши лекарства поставляем в 33 страны мира. Таджикистан важный партнёр. Здесь знают наши лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики. Объёмы планируем удвоить и это лишь первый шаг.

Виктор Шеин, заместитель генерального директора фармацевтического холдинга:

Сейчас зарегистрировано 175 наименований, большой я считаю портфель лекарственных средств, которые мы поставляем туда. Ещё 9 лекарственных средств находится на регистрации. Если хотя бы половину мы локализуем в виде фасовки – это будет однозначный успех.

Бизнесмены отмечают: пусть емкость рынка Таджикистана не очень большая, страна находится на перекрёстке торговых путей в своём субрегионе. И это плюс. Свой интерес партнёры показали и в рамках Национальной выставки Беларуси. Это крупнейшая зарубежная экспозиция за последние годы. Полторы сотни участников. Её лично открыли два президента.

Но как бы то ни было особенно важны люди – хорошо подготовленные специалисты и кадры. Совместные факультеты в белорусских вузах уже созданы, но нужно идти дальше. А точнее готовить специалистов прямо на месте.