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Владимир Макей встретится с министром иностранных дел Эквадора

18 мая 2018 06:39
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Новости Беларуси. Белорусский интерес в Латинской Америке. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 мая встретится с министром иностранных дел и миграции Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Макей встретится с министром иностранных дел Эквадора-1

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес находится в Минске с официальным визитом.

Ожидается, что итогом встречи станет подписание двусторонних соглашений. Две страны связывают давние экономические отношения. Беларусь поставляет в Эквадор калийные и азотные удобрения и нефтепродукты. Импорт представлен в основном бананами и цветами.

Владимир Макей встретится с министром иностранных дел Эквадора-4

Объем взаимной торговли постоянно увеличивается и за первые месяцы 2018 года составил почти 45 миллионов долларов. На сегодняшний день между странами подписано 6 межправительственных и 10 межведомственных договоров. Новый импульс отношениям двух стран придал официальный визит Президента Беларуси в Эквадор в 2012 году.

# Беларусь-Эквадор # Фотофакт

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