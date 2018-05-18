Владимир Макей встретится с министром иностранных дел Эквадора

Новости Беларуси. Белорусский интерес в Латинской Америке. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 мая встретится с министром иностранных дел и миграции Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес находится в Минске с официальным визитом. Ожидается, что итогом встречи станет подписание двусторонних соглашений. Две страны связывают давние экономические отношения. Беларусь поставляет в Эквадор калийные и азотные удобрения и нефтепродукты. Импорт представлен в основном бананами и цветами.