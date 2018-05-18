Владимир Макей встретится с министром иностранных дел Эквадора

Новости Беларуси. Белорусский интерес в Латинской Америке. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 мая встретится с министром иностранных дел и миграции Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский интерес в Латинской Америке. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 18 мая встретится с министром иностранных дел и миграции Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мария Фернанда Эспиноса Гарсес находится в Минске с официальным визитом.
Ожидается, что итогом встречи станет подписание двусторонних соглашений. Две страны связывают давние экономические отношения. Беларусь поставляет в Эквадор калийные и азотные удобрения и нефтепродукты. Импорт представлен в основном бананами и цветами.
Объем взаимной торговли постоянно увеличивается и за первые месяцы 2018 года составил почти 45 миллионов долларов. На сегодняшний день между странами подписано 6 межправительственных и 10 межведомственных договоров. Новый импульс отношениям двух стран придал официальный визит Президента Беларуси в Эквадор в 2012 году.