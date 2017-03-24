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Президент Беларуси 24 марта совершит рабочую поездку в Гродненскую область

24 марта 2017 07:37
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко совершит 24 марта рабочую поездку в Гродненскую область. Главе государства расскажут о начале посевной кампании в Беларуси и в частности регионе. Планируется, что Президенту продемонстрируют созданные на белорусских предприятиях машины для внесения удобрений.

Александр Лукашенко посетит мясо-перерабатывающее предприятие, где пойдет речь о привлечении иностранных инвестиций и создании новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Рабочая поездка Президента

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