Президент Беларуси 24 марта совершит рабочую поездку в Гродненскую область

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко совершит 24 марта рабочую поездку в Гродненскую область. Главе государства расскажут о начале посевной кампании в Беларуси и в частности регионе. Планируется, что Президенту продемонстрируют созданные на белорусских предприятиях машины для внесения удобрений.

Александр Лукашенко посетит мясо-перерабатывающее предприятие, где пойдет речь о привлечении иностранных инвестиций и создании новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.