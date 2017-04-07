Президент Беларуси: борьба с терроризмом – это работа всего государства, а не задача исключительно спецслужб

Новости Беларуси. Борьба с терроризмом – это работа всего государства, а не задача исключительно спецслужб. Важна здесь и согласованность внешней и внутренней политики. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Радику Батыршину.

Большой разговор с белорусским Президентом буквально несколько минут назад завершился в эфире межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Во время откровенной беседы говорили о белорусско-российских отношениях, выгоде нашей страны от участия в ОДКБ.

Одной из главных тем стала безопасность. И это не удивительно. Трагедия в Санкт-Петербурге до сих пор обсуждается как в Беларуси, так и в России. Как подчеркнул Александр Лукашенко, причины террористических актов комплексные. И бороться с ними надо всей системе государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это страшное событие меня натолкнуло на ту мысль, что против терроризма нельзя бороться, как сейчас многие, особенно в российских СМИ, я наблюдаю, переводят это в русло обвинения спецслужб. Да, спецслужбы призваны бороться и пытаться нейтрализовать террористические акты, но это почти невозможно. Когда человек, не жалея жизни, смертник-террорист, идет на такое мероприятие, если можно так сказать, как ты его отследишь? Это практически невозможно. Не проникнет он в метро, он цели своей будет добиваться в других многолюдных местах. Ведь миллионы людей, а в том же Питере больше пяти миллионов, плюс гостей миллиона два – семь миллионов, что, каждого посмотришь, каждого проверишь? Конечно, нет. Поэтому я прихожу к выводу, что борьба с терроризмом – это не только и не столько работа спецслужб, а это работа всего государства. Это очень серьезное страшное явление, причина которого в комплексе.

С белорусским Президентом Радик Батыршин уже общался 5 лет назад. Во время нынешнего интервью были подняты актуальные темы. Много говорили о будущем интеграционных объединений. «Мир» освещает как раз сотрудничество внутри Содружества Независимых Государств. Также речь шла о противоречиях, которые существуют в рамках ЕАЭС.

Потенциально увидеть это интервью смогли свыше 130 миллионов человек. Именно такая аудитория у телеканала «Мир». Всего он вещает на территории 13 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.