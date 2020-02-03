Макей об отношениях с Литвой: существуют даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях

Новости Беларуси. Беларусь и Литва настроены продолжать диалог, несмотря на некоторые политические разногласия. Это подтверждают обе стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения между Минском и Вильнюсом обсуждают 3 февраля на уровне глав внешнеполитических ведомств. Линас Линкявичюс – с рабочим визитом в Беларуси.

Своего коллегу Владимир Макей встретил в агрогородке Рымдюны. Это место выбрано не случайно. Его можно считать образцовым примером добрососедства.

Здесь и в соседних Гервятах проживает более тысячи представителей литовской диаспоры, работают детский сад и школа с литовским языком обучения. Все это показали зарубежному гостю. Министры также пообщались с представителями диаспоры.

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:

Исходя из программы добрососедства Евросоюза, мы сможем тоже подготовить какую-то визию на будущее. Всё-таки улучшить условия, как и литовского центра культуры здесь, на Беларуси, и соответственно, чтобы условия были улучшены для белорусов, которые обучаются или проводят культурную деятельность в Литве.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Визит начинается с позитивного обмена мнениями. С понимания того, что даже если существуют какие-то, даже не проблемы, а проблемные моментики в наших отношениях, мы должны садиться за стол переговоров и обсуждать их. Главы ведомств также побывали в Троицком костёле в Гервятах. На 4 февраля запланированы официальные переговоры министров. Встреча пройдет в Минске. После этого ожидается совместное заявление для СМИ.