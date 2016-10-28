Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 октября направится в Ближневосточный регион. Во время официального визита в Катар Александр Лукашенко проведет переговоры с Эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Из столицы Катара Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь также запланирован ряд деловых встреч. Перспективные направления развития двустороннего сотрудничества, реализация совместных проектов будет обсуждаться с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.