Президент Азербайджана приедет в Беларусь на следующей неделе

Новости Беларуси. 12 ноября состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и посла Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси и Азербайджана близкие позиции по многим вопросам. Диалог будет продолжаться.

Детальный план партнерских отношений глава Беларуси обсудит на встрече с президентом Азербайджана. С официальным визитом Ильхам Алиев прибудет в Минск на будущей неделе.

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