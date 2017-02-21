Михаил Делягин: у нас только что не случилось Третьей мировой войны – если бы Хиллари победила

Российский экономист, публицист и политик Михаил Делягин в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Геннадьевич, как подходить к отношениям России и Беларуси? Как экономист – брать калькулятор и высчитывать, кто кому чего должен? Или, скажем, просто подняться над этой ситуацией и рассматривать с другой стороны. Потому что, когда сейчас начинается дискуссия – то ли в каком-нибудь ток-шоу, или, тем более, на каком-нибудь Интернет-форуме: или цифры, которые понятно или непонятно откуда берутся, или эмоции, вплоть до того, что: «Вы нам должны, вы – нахлебники» и так далее.

Михаил Делягин, экономист, публицист, политик, директор «Института проблем глобализации» (Российская Федерация):

Когда Вы приходите на рынок, Вы всегда торгуетесь. Если у нас нет общего стратегического дела, а общим стратегическим делом для нас может быть только модернизация России, возможно, я чего-то не знаю, чего-то не понимаю, но для меня вопрос: есть 10 миллионов человек, у которых есть нормальное сельское хозяйство, очень хорошее; и хорошее машиностроение – на какой рынок они могут работать? На наш.

Что происходит с нашим рынком? Всё очень скверно.

Почему? Нет модернизации. Единственным общим делом является модернизация России. Если вы придумаете другое общее дело, я буду счастлив. Соответственно, когда нет общего дела, нет общей стратегии, мы приходим на рынок не как люди, объединённые общей идеей, а как продавец и покупатель. В половине вопросов – один продавец, а в другой половине – другой продавец. С другой стороны, если для Президента Беларуси Россия объективно является главной задачей. Потому что – что он наторгует с Украиной? Немного.

Разрушение хозяйств, денег нет.

Что он наторгует с Евросоюзом? Не очень много – рынок закрыт. Да, можно прорываться, нужно прорываться – прорывайтесь, молодцы. Но вот такого устойчивого спроса не получится. У них всё свое и у них тоже кризис, во всём мире кризис. Поэтому объективно Россия является главной задачей для Президента Беларуси. Я не говорю про культуру, историю, память. Объективно. Для России главная проблема – у нас только что, мы все выдохнули и многие выпили – у нас только что не случилось Третьей мировой войны.

Если бы Хиллари победила, её вероятность стала бы вполне реальной.

Но у нас все проблемы остались. Мы не знаем, что делать с Украиной, правда, не знаем. Мы не знаем, что делать с Сирией.