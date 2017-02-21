Что такое псих-самовзвод на должности замминистра – в Беларуси непонятно: экономист Делягин

Российский экономист, публицист и политик Михаил Делягин в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Геннадьевич, но тогда на фоне такого количества и, в общем, достаточно финансово ёмких вопросов, те хозяйственные вопросы, которые возникают между Беларусью и Россией и которые теперь муссируются – не кажется ли Вам, что это – достаточно мелко для того, чтобы так нагнетать ситуацию?

Михаил Делягин, экономист, публицист, политик, директор «Института проблем глобализации» (Российская Федерация):

Вы знаете, у нас, к сожалению, не очень управляемая система управления. И в Беларуси это непонятно. Разница культур.

А в Беларуси все чётко понимают: есть вертикаль власти.

У нас ситуация, когда жёсткая вертикаль власти существует буквально в двух или трёх политических вопросах. Во всём остальном отсутствует простейший контроль, он отсутствует. И чиновники проявляют инициативу в рамках своих представлений о прекрасном.

Вы представляете, как в Беларуси сложно понять, что чиновник самостоятельно принимает такого рода решения?

Михаил Делягин:

Я знаю. Что такое псих-самовзвод на должности замминистра – в Беларуси непонятно. Потому что так не бывает.

В Беларуси псих-самовзвод может быть на уровне доцента третьестепенного ВУЗа – пожалуйста.

Выше – уже нет. У нас это реально. И иногда, если у человека хорошо подвешен язык, это может на какое-то время превращаться в государственную политику. Понятно, что белорусу это непонятно. Белорус начинает думать: так, наверное, это стратегический замысел. Представить себе, что это – глупость, и это – не то, что неадекватность, это – частичное отсутствие управляющей системы, когда все щёлкают козырьками, щёлкают каблуками, берут под козырёк, у всех на стенах правильные портреты, и при этом каждый тянет телегу в свою сторону. Вот это представить нельзя, но это – реальность.

Представьте себе: Вы командуете, условно, «Газпромом».

И Вам говорят: «Так, у нас тут проблема с бюджетом. Нам в бюджет с Вас конкретно нужно 500 миллионов долларов завтра». Он начинает соображать: «О, слушайте, а мы тут Беларуси оказываем поддержку – можно у Беларуси отжать. Они ж друзья? Друзья. Конфликт, конечно, будет, но он будет не очень большим. В конце концов, договорятся. А у меня есть прикрытие – я старался в исполнении поручений. А, если даже мне дадут по рукам по поводу Беларуси, у меня получится шанс не выполнять поручение или выполнять его частично». Это – одна из логик. Есть логика такая: «У белорусов есть социальная защита, это противоречит моей либеральной идеологии, это преступление. Значит, этих еретиков надо сжечь на костре».