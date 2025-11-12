«К Беларуси отношение великолепное»: Лазуткин рассказал о поездке в КНР на Форум мирового социализма

Григорий Азаренок, СТВ:

Одно дело – мероприятия, конференции, партийные, непартийные, другое дело – кулуары. Как относятся к Беларуси? Как относятся к нашему Президенту? Видят ли, что мы здесь тоже стоим с красным флагом? Вы были 7 ноября, в дни празднования Октябрьской революции, но у нас это единственный в мире государственный праздник.

Андрей Лазуткин, политолог:

Тема форума называлась «Нации на перекрестке». Беларусь ни на каком перекрестке не находится. Мы уже давно сделали выбор в пользу Китая. Это стратегия Александра Лукашенко. И, конечно же, мы там были на шаг вперед по сравнению с другими западными компартиями, компартиями стран СНГ. Потому что мы с Китаем работаем. И у нас коммунисты не являются оппозиционными, как в России, они помогают Президенту проводить определенную политику, особенно на внешнем контуре. Конечно, к нам было особое отношение, это было заметно, то есть и контакты по линии китайских академиков, они очень хорошо к Алексею Дзерманту относились, я думаю, он еще об этом расскажет. Они читают все работы в Беларуси, которые Китаю посвящены, когда видят вот те зерна, которые им интересны, которые совпадают с их видением повестки, оценки определенные действий Китая, им это очень нравится. Поэтому есть контакт, он сложился, и мы кое-что тоже придумали, но, наверное, это мы пока не будем рассказывать, но планов много, и к Беларуси отношение великолепное. Я думаю, причина не только в том, что у нас особое отношение к 7 ноября, к коммунистам, к Компартии, к советскому прошлому. Самое главное, у нас еще отличные отношения лидеров Лукашенко и Си Цзиньпина. И это дает нам огромный карт-бланш. Это чувствовалось по всему форуму, и, конечно, мы очень довольны, как он прошел.

Читайте также:

Петровский об Октябрьской революции: главное, что сделал Ленин, – дал право колонизированным народам на самоопределение

Петровский: если нет сельского хозяйства, то такое государство – фейк

«Их барахло с долларами особо нам не надо». Петровский рассказал об интересе Беларуси в переговорах с США