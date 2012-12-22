В Египте референдум о будущем страны сопровождается массовыми беспорядками

Новости Египта. В Египте - второй день референдума по конституции. Первый тур прошёл в минувшую субботу и охватил более 26 миллионов избирателей. Сегодня голосуют в оставшихся провинциях страны.

25 с половиной миллионов египтян должны высказаться «за» или «против» разработанного исламистами проекта основного закона страны. Противники новой конституции считают, что она не обеспечивает прав женщин и религиозных меньшинств. И призывают голосовать против. В последние недели противостояние египтян по этому вопросу часто выливается в ожесточенные столкновения.

Накануне во втором крупнейшем городе Египта Александрии демонстрации противников и сторонников исламистской конституции переросли в уличные бои. Люди забрасывали друг друга камнями, палками. Ранения получили более 70 человек и с одной, и с другой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.