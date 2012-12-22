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Вертолет МИ-8 сбит в Южном Судане. Погибли 4 россиян

22 декабря 2012 14:47
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Новости Судана. Трагедия в Южном Судане. Сбит вертолёт МИ-8 с российскими миротворцами на борту. Кто открыл огонь по воздушному судно, пока точно неизвестно. ООН возлагает вину на правительственную армию. Артиллерия открыла огонь по ошибке, полагая, что это противники. О том, что вертолёт  из состава миротворческих сил ООН, военные узнали только через 15 минут после начала обстрела.

По официальным данным, погибли четверо россиян. Они работали по контракту. Вертолет обслуживал ООН в регионе - эпицентре межэтнических столкновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиакатастрофа # Крушение

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