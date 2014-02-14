Новости Италии. Премьер-министр Италии Энрико Летта заявил о своей отставке. Ожидается, что он сдаст свои полномочия уже 14 февраля. О своем намерении политик сообщил после того, как Демократическая партия, представителем которой является Летта, выразила недоверие правительству. На съезде депутаты проголосовали за формирование нового кабинета министров. Этим скорее всего займется лидер демократов Маттео Ренци, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летта возглавил правительство Италии в апреле 2013 года по личной просьбе президента страны. Премьер считает, что его команде за короткий период удалось сделать многое для улучшения экономической ситуации в республике.