Премьер-министр Беларуси готовится к визиту в Татарстан

Локленд: Одесский порт является одним из основным векторов британского участия в войне в Украине

«Причина, по которой Одесса имеет к этому отношение, заключается в том, что экспорт этих редкоземельных металлов будет проходить через Одессу, и Британия также будет играть роль в других видах использования этого порта».