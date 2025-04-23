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Премьер-министр Беларуси готовится к визиту в Татарстан

23 апреля 2025 07:29
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Сотрудничество Беларуси и регионов России: правительственная делегация нашей страны во главе с премьер-министром сегодня, 23 апреля, планирует направиться в Татарстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси готовится к визиту в Татарстан-2

Основными мероприятиями визита станут переговоры Александра Турчина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а также подписание двусторонних документов. Анонсировано посещение ключевых промышленных предприятий Набережных Челнов, Нижнекамска и Елабуги. Отметим, Татарстан один из важных экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. Он занимает 9-е место по товарообороту и 8-е по объемам экспорта.

# Александр Турчин # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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