Председатель ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»: Впервые в Беларуси тотально незрячие люди смогли проголосовать безо всяких проблем

Расскажите о том, как смогли в этот раз голосовать слабовидящие люди и незрячие.

Олег Шепель, председатель Центрального правления ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», председатель ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»:

Сначала нужно сказать, что высшая интеграция человеку с ограниченными возможностями — это когда человек востребован и полезен обществу. Поэтому наше общественная организация всегда была, есть и будет социальным партнером государства, потому что мы делаем одно общее дело. Безусловно, у нас есть чем гордиться. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила все предприятия инвалидов по зрению.

Конечно, есть и проблемы, и нерешенные вопросы. Один из таких вопросов: проблема в том, чтобы тотально незрячие люди смогли самостоятельно голосовать. Поэтому мы вышли с инициативой в Центризбирком для того, чтобы решить эту проблему. И нашли понимание, поддержку, нашли метод и воплотили это в жизнь. Поэтому впервые в Беларуси тотально незрячие люди смогли проголосовать безо всяких проблем.