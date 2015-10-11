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  • Председатель ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»: Впервые в Беларуси тотально незрячие люди смогли проголосовать безо всяких проблем

Председатель ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»: Впервые в Беларуси тотально незрячие люди смогли проголосовать безо всяких проблем

11 октября 2015 21:38
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Расскажите о том, как  смогли в этот раз голосовать слабовидящие люди и незрячие.

Олег Шепель, председатель Центрального правления ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», председатель ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»:
Сначала нужно сказать, что высшая интеграция человеку с ограниченными возможностями — это когда человек востребован и полезен обществу. Поэтому наше общественная организация всегда была, есть и будет социальным партнером государства, потому что мы делаем одно общее дело. Безусловно, у нас есть чем гордиться. Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила все предприятия инвалидов по зрению.

Конечно, есть и проблемы, и нерешенные вопросы. Один из таких вопросов: проблема в том, чтобы тотально незрячие люди смогли самостоятельно голосовать. Поэтому мы вышли с инициативой в Центризбирком для того, чтобы решить эту проблему. И нашли понимание, поддержку, нашли метод и воплотили это в жизнь. Поэтому впервые в Беларуси тотально незрячие люди смогли проголосовать безо всяких проблем.    

# Олег Шепель # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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