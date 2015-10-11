Майкл Моргулис, наблюдатель (США): Примерно 80% голосов, которые отдали за действующего Президента, отражают ситуацию в стране

На вопросы ведущих программы «Что происходит?» отвечает наблюдатель (США) Майкл Моргулис.

Какие у вас впечатления о выборах?

Майкл Моргулис:

Я не называю это просто выборами. Мне кажется, что это были не совсем обычные выборы, потому что, вообще, выборы – это барометр ситуации в стране. И вот то, что барометр этот отразил, примерно 80% голосов, которые отдали за действующего Президента и уже нового, можно сказать, они как бы отражают ситуацию в стране. Мне очень понравились слова кандидата в Президенты, которые можно перефразировать, вспоминая классиков, что Президентом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. И я думаю, что эти выборы нельзя оценивать просто как механизм выборов и все, без комментариев. Потому что надо оценивать, по-моему, учитывая международную обстановку, новости в мире, оценивать военные катаклизмы, которые происходят в мире, оценивать выступление Президента Беларуси в Организации Объединенных Наций, одно из самых, я думаю, таких откровенных, значительных выступлений. До него, до господина Лукашенко, никто не называл вещи своими именами. Вот это слово «толерантность», которое мешает политически лидерам говорить правду. Вот он сказал очень многие вещи, которые назвал своими словами. И потом, вы знаете, всегда сравнивать хорошо, кода есть с чем сравнить. Вот события в вашей соседней стране, на Украине, показывают о том, что можно ценить то, что в Беларуси намного больше, потому что когда-то это слово было абстрактным – «мир», а когда возле границ Беларуси происходят такие события, убивают детей, льется кровь, то «мир» приобретает уже более конкретное значение.