Андрей Русакович, эксперт: Беларусь в последние несколько лет существенно улучшила свои позиции на международной арене

Андрей Владимирович Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ. Вы знаете, частью успешного года, успешного пятилетия, успешной жизни независимой Беларуси является та внешняя политика, которая особенно заблистала в последние годы. Можно ли считать это частью успеха современной Беларуси?

Андрей Русакович, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ:

Вы знаете, Беларусь в последние несколько лет существенно улучшила свои позиции на международной арене. Я назову только несколько факторов, которые свидетельствуют об этом. Это, прежде всего, стабильная позиция относительно системы безопасности, как международной, так и региональной. Особенно ярко это проявилось в процессе урегулирования украинского кризиса. Во-вторых, это участие в евразийской интеграции. В Беларуси есть свой подход относительно этого процесса, который соответствует национальным интересам и трендам глобализации. И вместе с тем, наряду с участием в Евразийском экономическом союзе Беларусь предлагает глобальный проект взаимодействия Европейского союза и Евразийского экономического союза. И, безусловно, Республика Беларусь участвует во всех форматах – и международных, и региональных, которые касаются сотрудничества. Мы развиваем взаимодействие и с европейскими государствами и со странами Африки, Азии, Латинской Америки и, безусловно, одним из основных наших партнеров является Европейский союз.