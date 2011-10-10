Правящую партию в Польше переизбрали на следующий срок

Соратники нынешнего премьер-министра Дональда Туска получили почти 40% голосов. На втором месте – оппозиционная партия, которую возглавляет Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего в авиа-катастрофе президента Польши.

Ровно в девять вечера, когда во всей Польше закрылись избирательные участки, в штабах основных партий начались празднования. Причем, никаких официальных результатов – даже предварительных, на тот момент не было. На экранах – лишь цифры, полученные с помощью экзит-полов, опросов после голосования.

Данные социологов неожиданно продвинули на третье место партию Януша Паликота. Скандальный политик, который выступает против католической церкви, но за аборты, однополые браки и легкие наркотики, свою партию организовал менее полугода назад.

Януш Паликот, лидер партии «Движение Паликота»:

Я очень рад, потому что мы доказали – возможно все! Человеку под силу любые испытания. И наша партия смогла без государственных дотаций, без плакатов на улицах, без купленного времени на телевидении – у нас получилось пробиться на самый верх польской политики. Я считаю, что это феноменально!

Самый эксцентричный польский политик, Януш Паликот еще в прошлом году заседал в Сейме – по списку правящей партии Туска. Однако потом он демонстративно вышел из «Гражданской платформы» и отказался от мандата депутата. Успешный бизнесмен Паликот потратил на свою предвыборную кампанию около миллиона долларов.

Петр Тимоховиц, медиаэксперт, специалист по политтехнологиям:

Вы знаете, Януш Поликот – он ведь предприниматель. Мне даже кажется, что он больше бизнесмен, чем политик. И, по его мнению, управлять страной нужно так, будто это коммерческая фирма, большой концерн. При этом важно, что его соратники, те, кто теперь попадет в Сейм, большинство из них – тоже бизнесмены.

Интриги с первым местом не получилось. Правящая партия лидировала во всех предварительных рейтингах. «Гражданская платформа» одержала уверенную победу, получив почти 40% голосов. Дональд Туск пообещал продолжить реформы и добиться на переговорах по новому бюджету Евросоюза почти 70 миллиардов евро для Польши.

Дональд Туск, премьер-министр Польши, лидер партии «Гражданская платформа»:

Я осознаю, что следующие четыре года будут еще большим испытанием для нас, потому что придется работать эти четыре года с удвоенной силой, и действовать в два раза быстрее. Потому что поляки имеют право на более высокий уровень жизни.



ТУСКлый вечер был вчера в штабе «Закона и справедливости». Оппозиционная партия отстала от победителей выборов почти на десять процентов. Ярослав Качиньский официально признал свое поражение. Однако, судя по всему, сдаваться он пока не намерен.

Ярослав Качиньский, лидер партии «Закон и справедливость»:

Значительная часть нашего общества признала на выборах, что их устраивает то, как идут дела в стране сейчас. Мы сохраняем свое мнение, мы продолжаем настаивать на том, что Польше требуются кардинальные перемены.

Явка на выборах оказалась достаточно низкой. На голосование пришло меньше половины избирателей. Не обошлось и без происшествий. Два участка были вынуждены на время прекратить работу из-за угрозы минирования. Возле одной из школ был обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Взрывного устройства в нем, правда, не оказалось.

Следующий этап после парламентских выборов – это формирование правительства. Пост премьер-министра скорей всего достанется Дональду Туску. Это будет его второй срок в этой должности.

Такого в современной истории Польши еще не было: правящая партия оставалась у руля восемь лет подряд. Однако, прежде «Гражданской платформе» придется объединиться в коалицию с кем-то из своих вчерашних соперников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».