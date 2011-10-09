Народны сход — самая разрекламированная оппозиционная акция осени провалилась

Это стало понятно еще до ее начала. За пятнадцать минут до «часа икс» меньше сотни людей в парке Дружбы народов дружно мерзли под дождем. Причем, половина из них — журналисты. Из Германии, Польши, собственные корреспонденты других стран.

Все они пришли посмотреть на Народный сход, который так активно пиарился в интернете, начиная с июля. Как «народное собрание», право на которое есть в белорусской конституции. Только чтобы провести такое мероприятие, надо заручиться согласием людей. В этом и заключалась проблема для организаторов.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Организаторы заявляли, что они проводят некий народный сход, ссылаясь на законодательство о проведении республиканских и местных собраний. Нормы данного законодательства также не были соблюдены — ни в части создания организационного комитета, ни в части сбора подписей на конкретной территории по тем требованиям, которые сегодня есть в законодательстве.

Для того, чтобы провести акцию в заявленном формате, требовалось собрать 10% подписей жителей территории, где будет проходить мероприятие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Только за первый месяц организаторы обещали собрать 100 тысяч подписей. Потом говорили, что собрали — две тысячи подписей по всей республике. В том числе, и в домах, расположенных в районе площади Бангалор. Только факт заключается в том, что люди не ставили свои подписи. Потому что подписи и не собирали. А в списках — люди, которые некогда подписались за строительство новой дороги, или одного из кандидатов в президенты.

Под громкое название конституционного действа были выписаны немалые средства. Такое электронное письмо было разослано организаторами потенциальным спонсорам — в международные интитуты и западные некоммерческие организации. В документе четко расписан бюджет проекта. Всего — 346 900 долларов США.

Меценаты проплатили: печать более 5 миллионов листовок, тираж в 1,5 миллиона газет, 400 тысяч sms и в два раза меньше наклеек. На каждый пункт — десятки тысяч долларов. Белорусские же получатели по факту получки урезали смету до объемов видимости работы. Реальные расходы схода не уместилась и в 2,5 тысячи долларов. А эффективность таких стараний составила меньше одного процента.

В общем, схема понятна и далеко не нова. Еще летом за подобные махинации, по итогу с налогами, был арестован Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Весна». А результат осенней работы его коллег никого не впечатлил. Все те же лозунги и призывы, в объективность которых не верит даже интернет.

Несостоятельность нынешней оппозиции уже давно доказала история. На осенний сход пришли и те, кто когда-то выступал за цветную революцию. И те, кто не так давно даже сталкивался с законом в рамках своей работы политиком. Яркий пример — один из экс-кандидатов в президенты, который после помилования побывал и на революции через социальную сеть, и на субботней акции. Результат — один и тот же.

Николай Щекин, кандидат философских наук:

Это очередная афера, это все звенья одной цепи. Сначала не получилось с цветными революциями. Это бесперспективно. Все, что они могут сделать — это походить. Пусть походят, если они хотят.

Иван Котляр, профессор кафедры политологии и социологии Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:

Обращение было, по-моему, месяца три тому назад — Народный сход провести. Я тогда про себя отметил, что это мертворожденный ребенок. Это просто кабинетное решение актива оппозиционных сил, чтобы показать, что вот они озабочены ситуацией.