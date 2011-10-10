«Гражданская платформа» Туска обошла партию Качиньского

Победу на парламентских выборах в Польше одержала правящая либеральная партия «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском.

Партия премьера получила 39,6% голосов избирателей, опередив своего главного противника — консервативную партию «Закон и справедливость», которую возглавляет экс-премьер Польши Ярослав Качиньский. За него свои голоса отдали около 31% поляков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По итогам голосования, после оглашения официальных результатов, президент Польши поручит победившей партии сформировать кабинет министров. Ожидается, что 54-летний Дональд Туск сохранит за собой пост премьер-министра Польши, оставшись во главе правительства еще на четыре года.

В Сейм вошли также Союз левых демократов, Крестьянская партия, а также «Движение Паликота».

Януш Паликот, лидер партии «Движение Паликота»:

Я очень рад тому, что мы доказали — возможно всё. Человеку под силу любые испытания, и наша партия смогла без государственных дотаций, без плакатов на улицах, без купленного времени на телевидении — у нас получилось пробиться на самый верх польской политики. Я считаю, что это феноменально.