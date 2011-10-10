Партия Дональда Туска лидирует на парламентских выборах в Польше

Согласно первым данным, партия премьер-министра Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» выигрывает парламентские выборы.

По итогам подсчета около 64% бюллетеней, за команду Туска проголосовали чуть более 39% избирателей. За оппозиционную партию «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского отдали голоса около 31% поляков. Явка на выборах составила менее 50%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Правительство Польши формирует партия, одержавшая победу на выборах, и по её предложению президент назначает премьер-министра, которого затем утверждает Сейм. Но для этого партии надо либо обладать большинством в парламенте, либо создать коалицию. По мнению экспертов, самым вероятным вариантом коалиции станет союз правящей партии «Гражданская платформа» и PSL — партии вице-премьера Вальдемара Павляка.