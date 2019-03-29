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Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии

29 марта 2019 07:27
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Новости Беларуси. Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии-1

Ее повестку обсудили депутаты. Ожидается, что в основу Послания белорусскому народу и парламенту лягут проблемы социального и экономического развития, обозначенные прежде всего во время «Большого разговора» с главой государства. Во время весенней сессии нижняя палата рассмотрит внушительный пакет законопроектов.    
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Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии-4

Наиболее значимые инициативы направлены на стимулирование деловой активности, развитие инновационной экономики и повышение качества жизни. Немало вопросов и в межпарламентской дипломатии. В июне парламентарии Союзного государства соберутся на сессию в Минске, а на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутаты займутся продвижением очередной белорусской резолюции.  

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Фотофакт

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