Новости Беларуси. Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее повестку обсудили депутаты. Ожидается, что в основу Послания белорусскому народу и парламенту лягут проблемы социального и экономического развития, обозначенные прежде всего во время «Большого разговора» с главой государства. Во время весенней сессии нижняя палата рассмотрит внушительный пакет законопроектов.
Президент Беларуси: Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог заработать для себя и для своей семьи
Наиболее значимые инициативы направлены на стимулирование деловой активности, развитие инновационной экономики и повышение качества жизни. Немало вопросов и в межпарламентской дипломатии. В июне парламентарии Союзного государства соберутся на сессию в Минске, а на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутаты займутся продвижением очередной белорусской резолюции.
Александр Лукашенко: «С территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов»