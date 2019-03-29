Послание Президента станет ключевым событием весенней парламентской сессии

Ее повестку обсудили депутаты. Ожидается, что в основу Послания белорусскому народу и парламенту лягут проблемы социального и экономического развития, обозначенные прежде всего во время «Большого разговора» с главой государства. Во время весенней сессии нижняя палата рассмотрит внушительный пакет законопроектов.

Президент Беларуси: Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог заработать для себя и для своей семьи