Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию (ВИДЕО+ФОТО)

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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ И НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

23 апреля 2009 года

Благополучие родной земли — дело всех и каждого

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые члены Совета Республики,

депутаты Палаты представителей!

Уважаемые товарищи!

Общими усилиями белорусского народа без потрясений и социальных неурядиц за относительно небольшой период времени построено полноценное независимое государство — Республика Беларусь, которое уважают и с которым считаются в мире. У нас нет антагонистических противоречий в государственной, экономической и духовной жизни. А это, в свою очередь, создает необходимую основу для дальнейшего и уверенного движения вперед.

Что бы ни говорили скептики и оппоненты, наши достижения — результат собственного пути развития, основанного на принципах эффективного государственного регулирования экономики и осуществления сильной социальной политики.

Поэтому концептуальная задача современного этапа — добиться того, чтобы процессы интенсивного социально–экономического развития стали необратимыми, приобрели характер устойчивой тенденции.

Нельзя забывать, что в скором времени нам придется держать отчет перед белорусским народом за выполнение задач, поставленных на третьем Всебелорусском народном собрании и утвержденных в Программе социально–экономического развития страны на 2006 — 2010 годы.

Трудный период, который сегодня переживает мировая экономика и отчасти Беларусь, не закончится в одночасье. Всем нам предстоит много и напряженно работать. В едином строю. Ради сохранения и развития своей страны, способной обеспечить гражданам условия для безопасной, стабильной и счастливой жизни. Это стоит того, чтобы потерпеть!

Государство со своей стороны приложит максимальные усилия, чтобы мы достойно пережили все испытания и вышли из них еще более сильными и сплоченными, чем раньше.

Если задуматься, то нынешнее непростое время дает нам уникальный шанс избавиться от всего лишнего, мешающего динамичному поступательному развитию. Нам просто необходимо это время использовать для того, чтобы добиться существенного прорыва по всем направлениям.

Сегодня перед жителями всех стран встают насущные вопросы: «А что будет со мной, с моей семьей? Сохраню ли я работу? Буду ли дальше достойно жить, отдыхать, получать образование?»

Эти вопросы, естественно, волнуют и белорусов. Хотя кризис был порожден за тысячи километров от нас, от Европы, я неоднократно это подчеркивал, его черное крыло коснулось и Беларуси. Такова цена глобализации, интеграции в мировое хозяйство.

Поэтому нужно честно и открыто сказать, каким видится будущее страны. Мы дорожим доверием людей и никогда не станем обманывать их и не бросим один на один с бедой, если она возникнет.

В своем государстве мы — одна большая семья, в которой от труда каждого гражданина, его знаний, ответственности зависят сила и процветание всех.

Нужно четко понимать простую вещь: даже самые лучшие планы останутся на бумаге, если столкнутся с апатией и равнодушием в обществе. Поэтому сегодня никто не вправе самоуспокаиваться и пытаться приспособиться к ситуации.

Если атмосфера доверия и сотрудничества власти и общества будет сохранена, уверен, что мы преодолеем все.

Но сразу хочу предостеречь тех, кто не осознает важности текущего момента либо думает использовать его в своих интересах. Тех, кто надеется «половить рыбу в мутной воде». Законность и правопорядок в стране, незыблемость конституционных основ будут обеспечиваться всеми имеющимися силами и средствами.

Белорусы — трудолюбивый народ, и в его единстве огромное преимущество. Свою ответственность за процветание родной земли каждый должен проявлять в конкретных делах.

Об основных задачах экономического развития

В мире нет ни одной страны, на которую в той или иной степени не повлиял глобальный финансово–экономический кризис. Кое–где он начинает уже приобретать и социально–политическую остроту, вызывает массовые волнения, дестабилизирует обстановку.

Мировое сообщество сейчас озабочено разработкой антикризисных программ и поиском наиболее эффективных путей преодоления падения экономики. И мы видим, что все активнее западные страны осуществляют меры государственного регулирования экономики — применяют массированное вливание государственных средств для поддержки производства, социальной сферы, банков, крупных корпораций, вводят контроль за потоками движения капиталов.

Словом, берут то, что еще недавно рьяно отвергали, критикуя нашу белорусскую модель развития за ее нерыночный якобы характер. И тем самым признают положительный опыт хозяйствования Беларуси, который и позволил нам наименее болезненно принять удары зародившегося два года назад в Соединенных Штатах финансового кризиса.

Ведь надо отметить, что первые его фазы — крах ипотеки, фондового рынка — мы практически даже не почувствовали. Темпы экономического развития у нас были рекордными. Благодаря тому, что мы делали ставку на реальный сектор экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство), а не на спекулятивный капитал и погоню за легкой сверхприбылью.

Это не значит, что мы самые умные. Просто мы всегда шли от реалий, имеющих место в нашей стране, а не где–то у кого–то. Примеряли советы, которые нам давали, к собственной жизни и адаптировали их под себя. Аккуратно, на ощупь выстраивали национальную стратегию развития.

Вспомните, сколько ерничанья было в отношении трех директив Президента. А ведь они стали настоящей «подушкой безопасности». Потому что регламентируют три основных принципа устойчивого функционирования страны: дисциплина и правопорядок, дебюрократизация жизни страны, экономия и бережливость.

Разве не эти же постулаты сейчас кладутся в основу антикризисных программ самых развитых держав мира?

Жизнь со всей убедительностью показала, что директивы были своевременными и необходимыми. Именно благодаря принятым мерам Беларусь последней среди стран вошла в мировой кризис. Но должна первой из него выйти — в этом главная задача!

Сегодня мы готовы адекватно отвечать на вызовы времени. Для этого достаточно выполнять все то, что мы наметили, обеспечивать практическую реализацию всех принятых решений. А именно.

Первое. Вдумчивая и самоотверженная работа каждого на своем рабочем месте, дисциплина и порядок в государстве позволят не только минимизировать последствия трудного периода, но и поднять отечественную экономику на качественно новый уровень, обеспечить достойную жизнь народа. На это нацелены директивы № 1 и № 2.

Хочу пояснить. Наш народ, и я в том числе, категорически не приемлет сокращения рабочих мест и выбрасывания людей на улицу. Мы взяли другой курс — сохранить производство и каждого человека, кто хочет работать на этом производстве, оставить у станка. Другие страны пошли по другому принципу: нет реализации — нет работы, на улицу!

Но народ должен понимать: коль мы пошли этим путем, значит, надо приходить на работу и работать с утра до ночи, может быть, сутками, не спать, не есть. Мы все вместе должны сохранить производство. Если мы его сохраним, мы первыми выйдем из этого кризиса. По крайней мере, в посткризисный период у нас люди будут заняты. Мы не потеряем кадры, не потеряем школы, которые созданы еще до нас, дали нам положительный эффект до этого периода и дают этот эффект сейчас.

Я так говорю, чтобы люди слышали и понимали. Мне все чаще и чаще приходит информация, что люди готовы жить в Беларуси, как в собесе, что Беларусь — будто институт социального обеспечения: хочу — иду на работу, хочу — не иду, хочу — работаю, если приду, хочу — не работаю. Так не будет!

Честно и откровенно говорю: я дал указание всем руководителям на местах, Правительству жесточайшим образом пресекать подобные настроения. Момент сегодня такой. Да и вообще, жить и работать надо всегда честно и порядочно: хочешь работать — работай, не хочешь — до свидания. Дисциплина и порядок на производстве — основа порядка в стране!

Второе. Особое внимание надо уделить выполнению Директивы № 3, направленной на энергосбережение и рациональное использование всех видов материальных ресурсов. Экономия становится не просто обязательным принципом хозяйствования, но и важнейшим требованием национальной безопасности страны.

Потому что в ожесточенной борьбе на мировом рынке побеждает тот, кто имеет более низкую материало– и энергоемкость продукции.

Мы практически полностью ввозим все сырьевые и энергетические ресурсы. И, несмотря на то что среди стран СНГ у нас один из самых низких показателей энергоемкости ВВП, по этому показателю мы продолжаем отставать от наиболее развитых стран мира в 2 — 3 раза.

Экономное, рациональное использование материальных и топливно–энергетических ресурсов, оптимизация ресурсо– и энергопотребления, внедрение материало– и энергосберегающих технологий являются определяющими факторами обеспечения устойчивого развития страны, укрепления ее экономической безопасности.

И здесь не следует изобретать какие–то супертехнологии или зажимать пояса так, что и дышать нечем. Начинать надо с наведения элементарного порядка на каждом рабочем месте и в каждом доме.

Экономия и бережливость должны стать неотъемлемой чертой мышления руководителя любого ранга. И это не дань кризису, а обязательный элемент хозяйствования во всех отраслях, организациях и на предприятиях.

Надо освободить бюджет от непосильных обязательств. Не распылять средства на малозначимые, не приносящие отдачи проекты, оптимизировать государственные расходы.

Когда мной было дано поручение пересмотреть расходную часть бюджета, разумная корректировка некоторых статей в первом приближении позволила сэкономить около 3 триллионов рублей. Надеюсь, что Правительство и местные органы будут действовать в заданном режиме.

Конкретизируя тезис об экономии и бережливости, хочу обратить внимание на некоторый «плач», который раздается сегодня от руководителей предприятий, министров, да и Правительства, о том, что цены упали на 25 — 30 процентов. Дорогие мои, при чем здесь цены? Надо радоваться, что цены упали. Может, людям легче будет жить. Чего же производству страдать и стенать?! Ведь цены упали и на комплектующие, сырьевые ресурсы, которые мы получали из–за пределов Беларуси. На некоторые виды упали в разы.

Нас сегодня должны волновать не столько цены, сколько эффективность работы производства. А основным показателем (если уж исходить с точки зрения школы экономики, давайте вспомним) является рентабельность. Рентабельность — не только цена, это и себестоимость. Так если составляющие себестоимости сегодня упали в разы, так чего мы страдаем?

Более того, скажу откровенно, что, может быть, и не следовало говорить в присутствии иностранных дипломатов. Разве Беларусь сегодня по этим факторам находится в худшем положении? Что, сегодня Беларусь покупает природный газ и прочее для производства по тем ценам, по которым покупают Украина и наши ближайшие соседи? Да нет! Выше 150 долларов природный газ на границе у нас не был. Мы можем упрекать Россию в нарушении каких–то соглашений между белорусами и россиянами. Но, находясь в центре Европы, при самых низких составляющих себестоимости начинать «плакаться» о том, что мы не можем продать продукцию, — как это понимать?

Поэтому прекращайте «плакать». Я уже не раз говорил: кризиса в Беларуси нет! Надо просто работать.

Как только при первом нажиме на Правительство, министров и иных руководителей все разъехались по странам, которые немножко дальше, чем Россия, то, оказывается, везде востребована белорусская продукция. И по цене, и по качеству.

Но не нужно надеяться на то, что снова, как вчера, приедут к тебе на завод, даже МТЗ, скупят оптом всю продукцию и никуда не надо ехать. Такого не будет. Продавать, может, как я уже говорил на заседании Правительства, придется по чайной ложке. Если покупают — надо радоваться. И продавать!

Третье. Наш курс на формирование социально ориентированной рыночной экономики, построение социального и процветающего государства остается неизменным.

Каждый гражданин должен четко знать — обвала экономики мы не допустим! В Беларуси этого не будет!

Поэтому, несмотря на все трудности, мы не снижаем планку социально–экономических задач, поставленных на этот год и пятилетку в целом. Мы должны обеспечить выполнение всего намеченного на третьем Всебелорусском народном собрании. Начиная от валового внутреннего продукта, уровня зарплаты и вплоть до количества квадратных метров построенного жилья.

Иного не дано. У нас нет времени наверстывать упущенное. Нынешний год — предпоследний в текущей пятилетке. Не сохранить взятые темпы, разбалансировать созданный задел преступно по отношению к себе и нашим детям.

Несомненно, выполнение задуманного потребует от нас дополнительных усилий. Но если мы сумели вытащить страну из разрухи и «болота» в 90–е годы, то справимся и с нынешними трудностями.

Мы располагаем проверенными за многие годы механизмами эффективной деятельности государственной власти.

Однако почивать на лаврах не приходится. Важно помнить, что рано или поздно экономический спад сменится подъемом. Тогда на гребне волны окажутся те государства, которые смогли быстро перестроиться, сориентироваться и извлечь максимальную выгоду из изменений глобальной конъюнктуры. Беларусь должна быть в их числе!

Четвертое. В изменившихся экономических условиях нужно хозяйствовать разумно, порой нестандартно, а главное — эффективно.

Хочу предупредить Правительство и губернаторов: решения надо принимать не сидя в своих теплых кабинетах, а держа руку на пульсе конкретных субъектов хозяйствования.

Но и руководители предприятий не должны мыслить по старинке. Очень ошибаются те из них, которые хотели бы воспользоваться моментом и прикрыть свою бесхозяйственность за счет государства.

Мы будем на корню пресекать возникновение иждивенческих настроений у хозяйствующих субъектов.

Государство поддержит те предприятия, которые не спасовали перед внешними сложностями и пытаются занять новые позиции на внутреннем и внешнем рынках.

Я могу, к примеру, привести предприятия, которые попали во время кризиса в самое тяжелое положение, — предприятия нефтехимического комплекса. Нефтехимическая отрасль занимает у нас в производстве, по–моему, треть. Я боялся даже упоминать некоторые предприятия типа могилевского и светлогорского «Химволокна» и другие подобные. Страшно было думать, когда они поднимутся. Но, сжав зубы, эти предприятия даже без значительной поддержки государства сегодня ожили. Почему? Потому что торгуют так, как сегодня требует потребитель.

Что там греха таить: все предприятия, которые приватизированы в соседних странах, закрылись. Частники не хотят использовать заработанные деньги, в том числе на этих предприятиях, на то, чтобы их поднимать.

Но жизнь–то идет: пароходы плавают, самолеты летают, люди получают услуги образования, здравоохранения, другие. Жизнь идет, пусть, может быть, не так, как до кризиса. Так займите эти ниши. Мы же все констатировали на заседании Правительства, что возникает уникальная и парадоксальная, казалось бы еще вчера, ситуация. Давайте займем эти ниши. Но нужно торговать, еще раз подчеркиваю, под потребителя.

Пятое. Я уже не раз говорил, что Правительство в нынешних условиях должно стать одним большим министерством торговли! Задача номер один перед всеми предприятиями страны — реализовать свои товары, работы, услуги.

Для минимизации негативного влияния кризиса надо, с одной стороны, более активно находить новые ниши для экспорта продукции, умело и оперативно маневрировать ценами. Но не в убыток себе!

Конкретизирую. Я спокойно смотрел на конец прошлого года и I квартал этого года, когда руководители предприятий и министры мне докладывали, что очень сложно сегодня по такой–то цене продать. Потому что в прошлом году еще сырье покупали по очень высокой цене, цены вчера и сегодня упали. Поэтому кое–какими товарами в номенклатуре предприятий приходится торговать в убыток. Я это пропускал мимо ушей. И всех предупреждал: мы терпим квартал, с 1 апреля в убыток работать — преступно!

Повторяю еще раз то, что было сказано при отчете Правительства: работа в убыток — завтрашняя катастрофа. Это значит, что завтра не будет денег на воспроизводство, на то, чтобы производить новый товар. То же касается и работы на склад.

С другой стороны, надо активнее наполнять внутренний рынок своей продукцией. Чтобы сохранить наш производственный потенциал и не выбрасывать людей на улицу.

Из года в год мы талдычим одно и то же: белорусские экспортеры должны научиться новым формам работы с существующими и потенциальными покупателями. Я бы даже сказал — агрессивным формам. Как это делают западные производители. Пора уже не просто реагировать на потребительские предпочтения, а формировать эти потребительские предпочтения.

За покупателя надо бороться, предлагая товар высокого качества по достойной цене и доступной цене — по–настоящему конкурентоспособный товар. Если мы сможем дать потребителю такой товар, тогда никакие политические инструменты не смогут создать барьеры для выхода белорусской продукции на внешние рынки. Потому что она будет востребована!

Следует в максимальной степени задействовать собственные товаропроводящие сети, дилерские структуры, создавать сервисные центры. Использовать потенциал двусторонних экономических комиссий, обеспечивать более активное и результативное участие белорусских предприятий в международных выставках, конкурсах, рейтингах. Нужно применять доступные механизмы продвижения товаров на экспорт, в том числе экспортное кредитование, страхование, международный лизинг.

Актуальной задачей является расширение рынков сбыта нашей сельхозпродукции. Мы полностью обеспечиваем продовольственную безопасность своей страны. Беларусь занимает лидирующие позиции в Содружестве Независимых Государств по производству важнейших продуктов питания в расчете на душу населения. Сегодня эта отрасль становится приоритетной в плане экспорта. Сельскохозяйственные организации реально могут стать самоокупаемыми и прибыльными, если научатся грамотно и экономически выгодно торговать.

Необходимо усиливать «проникающую способность» нашего экспорта на рынки стран Европейского союза. Залог долгосрочного успеха на этом направлении — гармонизация наших стандартов качества с европейскими, сертификация белорусской продукции по требованиям Евросоюза и привлечение передовых технологий.

Следует нарастить сотрудничество с ключевыми партнерами Беларуси на афро–азиатском направлении — Китайской Народной Республикой, Индией, Ираном, Вьетнамом, Республикой Корея, Объединенными Арабскими Эмиратами. Активизировать взаимодействие с Египтом, Сирией, Алжиром, Южно–Африканской Республикой. Я говорю о странах, с которыми уже есть существенные наработки вплоть до контрактов. Более серьезно работать с Японией, странами Персидского залива, Ближнего Востока. Полнее и результативнее использовать связи с экономиками таких крупных стран, как Индонезия и Австралия (предложения оттуда есть), сотрудничеству с которыми пока уделяется недостаточное внимание.

В минувшем году втрое увеличился объем белорусского экспорта в Латинскую Америку. Устойчивость нашего присутствия на рынках этого региона должна быть обеспечена за счет формирования, по образцу работы в Венесуэле, прочных кооперационных связей, создания сборочных производств.

Еще раз подчеркну: освоение новых зарубежных рынков сбыта белорусской продукции следует рассматривать в качестве первостепенной задачи.

Шестое. Для укрепления нашей экономической безопасности важное значение имели кредиты, предоставленные нам Россией, Венесуэлой и Международным валютным фондом, а также обмен кредитными ресурсами с Китайской Народной Республикой (спасибо им за это). Это своего рода запас прочности на случай непредвиденных обстоятельств.

Сам факт нашего сотрудничества с Международным валютным фондом многими, особенно на Западе, был расценен как позитивный момент, подтверждающий надежность Беларуси и адекватность проводимой в стране экономической политики сложившимся внешним и внутренним условиям.

Надо сказать, что во время работы миссии МВФ, как мне докладывал Председатель Правления Национального банка Петр Петрович Прокопович, мы не получили ни одного замечания по экономической политике в Беларуси. Такого никогда не было! Было только два условия. Первое — не повышать заработную плату в бюджетной сфере, коль кредиты просите; и это правильно (помните, шуму было много). И второе — разовая девальвация. Что было воспринято в штыки: тут все начали «плакаться» и так далее и тому подобное, чуть ли не упрекать Президента в обмане (но это отдельная тема разговора, об этом ниже).

Однако такие заимствования, о которых я говорил, эффективны лишь при условии их рационального использования на обновление производственно–технологической базы предприятий, увеличение выпуска качественной продукции, создание современных производств.

Эти деньги должны работать, а не «проедаться».

В текущем году нам предстоит проводить гибкую денежно–кредитную и валютную политику. Обеспечить стабильность и предсказуемость динамики обменного курса белорусского рубля и укрепить банковскую систему.

Вслед за нашими основными торговыми партнерами мы были вынуждены девальвировать национальную валюту с тем, чтобы не подорвать экспорт, не допустить снижения конкурентоспособности продаваемых за рубежом белорусских товаров.

Да, это непопулярная мера. Но мы прошли ее относительно безболезненно по сравнению с нашими соседями, которые еще в большей мере снизили стоимость своих денег.

Девальвация помогает прежде всего удержаться на плаву отечественным производителям.

Я уже неоднократно говорил, что самое главное для нас в условиях глобального экономического кризиса — любой ценой сохранить производство. Это значит, что сотни тысяч людей не потеряют рабочие места, продолжат регулярно приносить домой зарплату, а не пособие по безработице.

Мы обязаны сохранить создаваемый десятилетиями технологический и интеллектуальный потенциал.

Если говорить о девальвации, я обращаюсь прежде всего к тем, кто меня упрекает, вы зря меня в этом упрекаете. Я единственный Президент, который в интервью нашим ведущим телеканалам сказал, что страха никакого нет. В конце прошлого года, когда говорили о девальвации, мы не пошли на нее. Хотя должны были сделать, как сделала Россия. Но я сказал, что мы пообещали народу выйти на определенный уровень девальвации национальной валюты. Мы это сохранили. И через запятую в интервью я сказал: если даже и будет примерно десять процентов девальвация, это не страшно для наших людей.

Международный валютный фонд, я это точно знаю, готов был предоставить нам тот кредит, который предоставил, не под двадцать процентов девальвации (такое условие они ставили), а десять. Но ведь Россия, где мы в основном торгуем, к этому времени девальвировала свою национальную валюту на 50 с лишним процентов!

И «валом» пошли руководители предприятий и Премьер–министр с заявлениями: «Что же мы смотрим на это? Мы же обвалим наши предприятия!» На разнице курсов мы несли колоссальнейшие потери (предприятия, которые должны платить заработную плату людям). Тогда было принято решение о девальвации в двадцать процентов.

Скажите, что ж здесь неправильно? И, девальвировав свою национальную валюту в начале года, мы все равно отстали от темпов девальвации в России и соседних государствах. Я уже не говорю об Украине (где наш значительный товарооборот). И тот, кто понимает, что такое девальвация и соотношение этих темпов и уровней в Беларуси и в соседних с нами торгующих государствах, тот поймет, что это еще было полшага, сделанных руководством страны.

И вы посмотрите, за это сразу уцепились всякого рода шарлатаны и оппозиционеры и просто некоторые люди: ах, нас обманули... В чем же обманули?

В том, что сохранили производство? Есть экономические законы, которые не формируют ни Лукашенко, ни Правительство Беларуси. Они действуют объективно, хотим мы этого или нет. И если мы проигнорируем эти экономические законы, затянем с принятием решений, завтра будет катастрофически больнее, а может быть, и невозможно.

Но сегодня нет никаких поводов для панических настроений. Не надо скупать в магазинах все, что лежит на полках, обменивать зарплату на валюту, запасаться сахаром и крупой, бежать в банки и снимать свои вклады.

Я ведь об этом говорил в начале года. И тот, кто не послушал, сегодня говорит, что зря не послушали Президента. Все на полках, на прилавках лежит. Зачем омертвили деньги? Еще раз повторяю: никто не пытается и не будет, тем более я, играться, заигрывать или обманывать народ. Народ, который избрал меня Президентом.

Некоторые средства массовой информации, отдельные так называемые политические деятели пытаются спекулировать на данной теме и нагнетают в обществе нервозность. Это дешевый популизм, они должны нести ответственность за его последствия.

И еще, расширяя эту тему. Прошу депутатов, всех людей задуматься, особенно наши средства массовой информации. Мировой кризис был бы намного менее болезненным, а может, не таким масштабным, если бы не позиция средств массовой информации. Но ее, эту позицию, формируют сами лидеры подавляющего большинства государств. Пиарят на этом, раскручивают, а кое–кто, может быть, и замазывает свои коррупционные делишки. ООН уже признала, что коррупция лежит в основе нынешнего кризиса.

Ведь мы сегодня говорим: в рынке особенно важны психологические настроения людей. Так средства массовой информации и формируют эти настроения! Включите любой канал. Что вы там видите? Обвалы, забастовки, драки, безработица, простите меня, жрать нечего, одеться не во что, завтра будет хуже, никто не знает. МВФ вчера один дал прогноз, затем второй: будет еще хуже.

Скажите, это способствует выходу мировой экономики из финансово–экономического кризиса? Нет. При той экономике, которую, как четко назвал, по–моему, президент Бразилии, превратили в казино. Сегодня мировая экономика — это всемирное казино. В этом казино настроения потребителей (мы говорим о спросе как о главной причине нынешнего кризиса) — наиважнейший фактор.

Хочу еще раз подчеркнуть, что денежно–кредитная система страны будет функционировать стабильно и надежно.

При этом хочу предупредить банкиров и банки страны. Защита ваших собственных интересов не должна строиться за счет ваших клиентов! Особенно в части кредитной политики.

Национальному банку следует обеспечить доступность для бизнеса и населения банковских кредитов и займов. И в то же время предусмотреть надежный заслон их недобросовестному выманиванию, мошенничеству и другим злоупотреблениям финансовыми ресурсами.

Седьмое. В период глобального кризиса целесообразно переложить часть бремени с «тягловой лошадки» — индустрии — на другие секторы экономики.

Сегодня удельный вес добавленной стоимости в сфере услуг у нас составляет до 45 процентов, в промышленности — 30, в сельском хозяйстве — до 10.

Следует всерьез заняться развитием сектора услуг и сделать его экспортно ориентированным. Транспортные, банковские, лизинговые, медицинские, образовательные, туристические услуги — всё это ценнейшие ресурсы. В силу меньшей капиталоемкости, быстрой окупаемости инвестиций и невысоких требований к уровню стартового капитала сектор услуг имеет существенные перспективы в плане развития экспорта, которые мы должны использовать максимально эффективно.

Более энергичным должно стать развитие сферы услуг в малых и средних городах.

В этой связи весьма актуальной является тема развития культурного туризма. Сегодня в Государственном списке историко–культурных ценностей насчитывается почти пять тысяч памятников. Расположенных как раз таки в небольших населенных пунктах. Но что сделано для того, чтобы использовать это богатство? Хвалиться, прямо скажем, нечем: мало гостиниц, нет кемпингов, уютных придорожных кафе.

Не умеем зарабатывать на туризме деньги, а порой даже ленимся поднять их с земли. Необязательно увлекаться мегапроектами вроде тотального обустройства Августовского канала, хотя и это надо делать. А разве исторические дворцы, усадьбы, малобюджетный сельский туризм не стоят того, чтобы немедленно заняться ими? Нарочь, Сож, Днепр, Браславские озера, Беловежская и Налибокская пущи — разве эта природная красота в центре Европы не привлечет туриста? Если не хватает денег у бюджета и по–прежнему неразворотливы наши ведомства, пустите частный бизнес, развяжите ему руки. Полагаю, здесь не нужно каких–то особых директив из Минска. Все в состоянии сделать и должны сделать областные и районные власти.

Восьмое. Надлежит максимально использовать преимущества нашего географического положения. Начиная от формирования организационно–правовой привлекательности транзита через Беларусь вплоть до современного придорожного сервиса. Это значит улучшать транспортную инфраструктуру для международных перевозчиков. Создавать конкурентоспособные сети транспортно–логистических центров. Развивать авиатранспортные пути, в том числе условия для бизнес–авиации. Учить сотрудников пограничных и таможенных служб относиться к тем, кто пересекает нашу границу, как к самым дорогим гостям.

Мы своими действиями должны постоянно подтверждать, что Беларусь — надежный, стабильный и перспективный партнер во всех сферах сотрудничества.

Девятое. Следует задействовать конкурентные преимущества Беларуси, реализовывать все без исключения возможности для перехода к инновационной и наукоемкой экономике.

Наука и технология на современном этапе предопределяют модернизацию страны.

В этом году мы ожидаем получения большей реальной отдачи от научных и научно–технических программ, выполнение которых должно в значительной мере способствовать увеличению производства и сбыта продукции.

Надо еще более активно внедрять эффективные формы организации исследований, развивать инновационную структуру и инфраструктуру, включая рынок объектов интеллектуальной собственности.

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. В нашей стране создаются научно–практические центры. Подчинение деятельности научно–технического персонала единым практическим целям, комплексная разработка научных, технических, технологических вопросов, решаемых в рамках единого предприятия, — это тот путь, по которому развивается научно–технический прогресс наиболее передовых стран мира.

Финансирование инноваций не должно ограничиваться бюджетом. Надо активнее продвигать идею создания венчурных компаний, привлекать средства зарубежных и отечественных инвесторов, разрабатывать условия страхования инновационной деятельности. Но главное — повысить эффективность использования всех видов капитальных вложений. В науке, как и в любой другой деятельности, не должно быть долгостроя и транжирства.

Уважаемые товарищи!

Важный резерв экономического роста, который недостаточно задействован, — стимулирование деловой активности отечественных и зарубежных субъектов хозяйствования.

Понимая это, мы взяли курс на либерализацию экономической жизни.

Многое в данном направлении уже сделано. Сняты излишние административные барьеры для входа бизнеса на внутренний рынок. Ограничено чрезмерное регулирование предпринимательской деятельности. Снижена налоговая нагрузка и минимизированы риски. Постепенно уходит в прошлое всеобщее регулирование цен. Отменены декларирование доходов крупных вкладчиков банков и «золотая акция». Снят мораторий на отчуждение акций приватизированных государственных предприятий. Внедряются системы странового маркетинга в целях успешного продвижения продукции отечественных производителей на внешние рынки.

Наши усилия по либерализации экономики уже приносят результаты. Так, по классификации Всемирного банка, в прошлом году Беларусь заняла четвертое место в первой десятке стран–реформаторов.

Вместе с тем хочу, чтобы все четко осознавали: либерализация — не одномоментный акт. Она не сводится только к приватизации, распродаже земли и другой собственности. Это постепенный и планомерный процесс, направленный в первую очередь на высвобождение деловой активности. Созидательной инициативы, а не путей к легкой наживе.

Многие после того, как я заявил о либерализации, поняли это как вседозволенность. Мы говорим об экономической либерализации. Проще говоря, о том, чтобы не мешали работать тем, кто хочет работать. Некоторые шарлатаны, отщепенцы и «отморозки» это поняли так: что хочу, то и ворочу. Хочу — хожу по улицам, переворачиваю машины. Средства массовой информации поняли: опять возврат к тому, с чего начали в середине 90–х, «желтизна» — и больше ничего в средствах массовой информации... Даже некоторые иностранные дипломаты и приезжающие к нам люди начали упрекать: вы ведь объявили либерализацию.

Я вынужден был им говорить: читайте то, что было сказано не только мною, но и руководством страны в целом. Это не вседозволенность! Это не путь к хаосу, беспорядкам и дестабилизации экономики. Мы говорили о либерализации экономической жизни страны.

Политической либерализации у нас предостаточно, как бы меня тут ни упрекали в «диктаторстве» и во всем другом. Пожалуйста, давайте поспорим с любым государством по поводу политической жизни нашего общества. С любыми! А то, что «воет» оппозиция и пишет письма на Запад, требуя от Евросоюза: давайте Лукашенко в Прагу не пускать, туда его не надо, он такой–сякой, Беларуси не надо, не давать ничего, ни восточного партнерства... Дорогие мои, все вы, если задумаетесь, поймете — это же не оппозиция, это просто враги народа! Потому что ни в одном государстве это недопустимо. Даже в самой демократической России. Ни один коммунист–оппозиционер в России ни разу подобного не сделал.

Скажите, имеет ли такая, так называемая оппозиция и ее лидеры, перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы. Вот и вся перспектива отношений некоторых западных политиков и дипломатов с нашей оппозицией.

Ну, а если мы еще и опубликуем то письмо, которое они недавно направили, по–моему, в Прагу, с целью блокировать Беларусь по восточному партнерству, Лукашенко туда не пускать и так далее? Ну какая же это будет тогда оппозиция?

Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо, говорит: как же я буду подписывать, если это гибель для страны? Чем же тогда заниматься в Беларуси будем? И оппозиция потом не нужна будет.

Поэтому давайте честно. Я недавно министру иностранных дел, приехавшему из Праги (Чехия), сказал, что мы будем свято выполнять то, что пообещали. Если мы не сможем это сделать, мы никогда обещать не будем и скажем прямо: мы это делать не будем, потому что не можем, и это противоречит национальным интересам Беларуси. А ведь все западные государства, Европа, сегодня хотят видеть свободную, независимую Беларусь. Я тоже этого хочу не меньше. И тот, кто не надевает «темные очки», это видит.

...Если говорить о бизнесе, то это двусторонний процесс.

От отечественного бизнеса мы ожидаем социальной ответственности, его участия в решении насущных проблем нашего общества. Наращивания динамики экономического развития как своих предприятий, так и регионов. Все это предполагает честную, открытую деятельность, отказ от «серых» схем работы.

Трудно забыть, как в первые дни января общество было откровенно оскорблено поведением бизнеса, который немотивированно и бессовестно взвинтил цены на основные потребительские товары. Так быть не должно! И реагировать мы на подобные вещи будем так, как отреагировали! Еще и жестче.

Государству и предпринимательству необходимо идти в одной упряжке.

Сегодня динамичное развитие страны можно обеспечить только за счет разумного сочетания, тесного и эффективного взаимодействия малого, среднего, крупного бизнеса, с одной стороны, государства — с другой.

Для власти в равной степени важны все формы собственности. Поэтому мы будем создавать экономические условия, позволяющие всем сполна реализовывать свой созидательный потенциал.

У бизнеса есть проблемы с размещением производственных мощностей, а у государства — десятки тысяч объектов, длительное время не используемых либо не завершенных строительством. У нас принят целый ряд решений по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества. Однако существенных подвижек в этой сфере не произошло.

На местах жалуются, что процедура по отчуждению неиспользуемых объектов недвижимости по–прежнему остается длительной и многоступенчатой. Как же так? Казалось бы, выстроен нормальный механизм продажи неиспользуемого имущества, но он так и не заработал, поскольку на местах заявления инвесторов рассматриваются в течение нескольких месяцев. Зачем мы держимся за то, что нам не нужно?

Поэтому поручение губернаторам: вы лично за это отвечаете и лично принимаете решения в течение недели, не больше. Я думаю, вы услышали то, что я сказал.

Я думаю, Сергей Сергеевич (Сидорский), об этом уже хватит говорить. Вся загвоздка в нерасторопности министров и председателей исполкомов. Еще реализация крупных проектов побуждает хоть к какой–то деятельности, потому что они, как правило, контролируются Президентом. А «мелкими» — в несколько миллионов долларов — наши чиновники вообще брезгуют заниматься.

Надо немедленно навести порядок. Нужны ощутимые результаты активизации данного процесса.

Если практика показывает, что действующий порядок нужно еще более упрощать и для этого требуется решение Президента, Правительству следует, не откладывая, вносить соответствующие предложения.

Привлекая зарубежных инвесторов, мы не должны забывать о своих, с тем чтобы добиться конкурентоспособности национальной экономики. Это тоже одно из эффективных антикризисных «лекарств». Мы должны доказать всем бизнесменам, что их жизненный успех зависит от личной инициативы, предприимчивости, способности к творческому труду, что государство заинтересовано в их успехе. И потом. Это наилучший способ заставить бизнесмена работать без «серых» схем: если он вложит деньги на родине, не будет вывозить их за рубеж.

Необходимо оказать содействие небольшим предприятиям и предпринимателям в обеспечении сырьевыми, материальными ресурсами. Активнее привлекать малый и средний бизнес к реализации отраслевых и региональных программ развития.

Пора самым серьезным образом разобраться и в вопросе оплаты аренды площадей. Должен вам пообещать и заверить вас, что в ближайшее время мною будут приняты решения по этому вопросу. Поэтому Премьер–министру, управляющему делами Президента, председателям исполкомов немедленно реализовать то, что вам поручено!

В настоящее время мы проводим большую работу по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности. Разрабатывается нормативный правовой акт Главы государства. Прошу учесть при его подготовке, что нам необходима система контроля, не подавляющая развитие делового климата в стране. Проверочные мероприятия должны носить не карательный, а предупредительный характер.

Люди не должны бояться заниматься бизнесом. Они должны бояться вести его незаконно и нечестно! В таких случаях спрос будет жесточайший. Это принцип цивилизованной либерализации: свобода, если ты добросовестный участник рынка, и ответственность за нарушение установленных правил игры.

Об этом мы всегда честно заявляли и своим, и зарубежным инвесторам.

И пусть никто не спекулирует на надуманных противоречиях по линии «власть — бизнес». Ничего подобного нет! Если и возникают спорные моменты, это или экономические злоупотребления отдельных представителей бизнеса, или административный произвол некоторых чиновников, возомнивших себя удельными князьками. И с теми, и с другими разбираемся в соответствии с законодательством. Но нет оснований превращать разрозненные ситуации в глобальную проблему.

Наше бизнес–сообщество все прочнее становится на ноги, а объем иностранных инвестиций значительно возрос. Даже за прошлый год их поступило в 1,2 раза больше, чем в 2007 году. Причем тон в инвестициях задают солидные корпорации.

Предварительные итоги Лондонского инвестиционного форума, в котором приняли участие влиятельные бизнесмены из 35 стран мира, подтверждают высокий инвестиционный потенциал Беларуси.

Многие состоятельные люди демонстрируют готовность вкладывать свои ресурсы в белорусскую экономику.

Вместе с тем для нас интерес представляет не сам факт привлечения иностранного капитала. Более важно, чтобы он работал на достижение национальных приоритетов. На практике это означает, что мы должны сотрудничать не просто с инвесторами, а со стратегическими партнерами, готовыми развивать экономику, ее ключевые секторы и одновременно содействовать формированию социальной сферы.

Мы не стремимся завоевать любыми способами и средствами чью–либо инвестиционную лояльность. Необходимо действовать солидно, ответственно. Беларусь достаточно привлекательна для взаимовыгодного сотрудничества.

Инвестиционные проекты, связанные с приватизацией или модернизацией наших предприятий, мы будем обсуждать прагматично, взвешивая все «за» и «против».

Международные экспертные структуры, подводя итоги прошлого года, приходят к однозначному выводу: глобальный финансово–экономический кризис подтолкнет инвестиции именно в развивающиеся страны, в государства с переходной экономикой, к числу которых относится и Беларусь.

Именно поэтому еще в прошлом году мной перед Правительством была поставлена задача — вывести страну в тридцатку лидеров по условиям ведения бизнеса. Но для этого постараться надо всем нам.

Ведь зачастую иностранные инвесторы, имея серьезные намерения и средства, натыкаются на глухую стену бюрократизма. На элементарное нежелание принимать решения на местах. Получают отказ лишь потому, что в законодательстве страны для их предложений, основанных на международных нормах, еще не предусмотрены аналогичные нормы и нормативы.

Я уже устал выслушивать претензии на эту тему.

Поэтому Правительству до конца текущего года поставлена задача: привести стандарты и нормы проектирования и строительства в соответствие с применяемыми в международной и европейской практике.

Сейчас я лично принял несколько решений по таким проектам. Кстати, последние разработаны во Франции и Германии и привязаны к нашей территории. По ним мною было принято решение: строить в Беларуси по нормам и нормативам французов и немцев. Как будто там люди глупее! Они у себя по этим нормативам строят, а у нас в Беларуси нельзя. У нас, к примеру, вместо одного куба бетона на входные ступеньки спортивного объекта надо вложить в 10 раз больше бетона и железа. Зачем?

Я уже провел эксперимент на строящейся «Минск–Арене». Прихожу туда, руководитель топчется вокруг меня и что–то хочет сказать, говорю: «Рассказывай, в чем дело?» — «Александр Григорьевич, на втором этаже, на третьем, пятом, десятом зачем мы в полтора кирпича стенку кладем?» Я говорю: «А как у европейцев?» У них ДВП прочная, ДСП, еще что–то. Спрашиваю: «Есть у нас это?» — «Есть». Если нет и дешевле купить импортное, делайте это.

Через год прихожу на субботник: «Ну–ка, покажи мне». Он как чувствовал, что я спрошу. Там несколько человек за день делают в сто раз больше, чем выкладывать эту стенку в полтора кирпича. Элементарно. И тогда, год назад, я ему поручил: «Делай так, как делают во всем мире, как будто ты делаешь для себя, я тебе разрешаю (и всех министров, Правительство предупредил, что я ему разрешил это делать). А всю экономию средств забирай себе, хоть это и бюджетный объект». Я не буду говорить, какой он эффект получает колоссальный!

Последний раз предупреждаю Правительство о том, чтобы наконец–то создали в стране нормальную систему финансовой отчетности и ведения бухгалтерского учета. Неужели вы не видите, что она просто отпугивает деловых людей! Уже со следующего года проблем в этой сфере быть не должно.

Нам надо воспользоваться складывающейся в мире ситуацией для максимального привлечения инвестиций. В том числе в так называемое «зеленое поле», когда зарубежный инвестор готов создавать производственные мощности либо объекты сферы услуг с нуля.

Я таким говорю: «Если вы придете к нам и построите импортозамещающую фабрику, завод, не важно, просто новое производство откроете, — рассчитывайте на 3 года как минимум, что мы у вас вообще налоги брать не будем». Они нормально на это реагируют.

Будучи в Сербии, где, казалось бы, проблем больше чем достаточно, я об этом сказал, и уже через некоторое время, по–моему, 25 крупнейших бизнесменов приехали и попросили поддержки в строительстве определенных объектов. И мы это сделаем.

И еще. Не надо ожидать, что к нам поедут валом инвесторы. Ну, как это было, допустим, с французами. Спасибо послу Франции, что она организовала это. Если бы не она, так и не приехали бы, наверное. Так что не надо ждать, что к нам массами они приедут. Это благо для нас, если бы они так ехали сами.

Надо нам самим идти к конкретным инвесторам! Пусть он даже один. Разговаривать с ними, привлекать сюда. И гарантировать от имени Президента принцип наибольшего благоприятствования.

Развитие иностранных инвестиций крайне выгодно с точки зрения занятости, поступлений в государственный бюджет, развития импортозамещения, конкурентной среды, диверсификации экономики. Пусть знаменитые мировые брэнды производятся в Беларуси, белорусами и для белорусов! Ну китайцы же смогли это сделать, и не только для внутреннего рынка.

В завершение экономического блока Послания остановлюсь еще на одной крайне важной теме.

Как видите, мы ставим перед собой серьезные и по–настоящему амбициозные задачи. Они сложны сами по себе. Но становятся еще более трудными в условиях мирового кризиса. И вы, наверное, чувствуете, что я сегодня говорю меньше о том, чтобы страдать и плакаться в связи с условиями экономики (я знаю, чем она живет). Я говорю о перспективах, о том, на что сегодня надо нажать, чтобы завтра, в посткризисный период, было лучше.

Что происходит сегодня, вы все знаете. Люди лучше нас знают. Надо говорить о том, как мы будем действовать сегодня и, главное, завтра, чтобы войти в послезавтрашний день.

Но для реализации таких планов нужны кадры нового поколения, способные генерировать идеи, опережающие время, отступать от привычных штампов и шаблонов, мыслить широко, далеко и по–государственному. Я не говорю про «новые кадры». Все, кто отвечает этим критериям, несомненно, останутся в строю. Ну а кто чувствует, что недотягивает, лучше освободить место преемнику.

Государственный аппарат должен быть укомплектован в центре и на местах инициативными, предприимчивыми, способными эффективно работать в сложных условиях людьми, которые не боятся брать на себя ответственность и стремятся достигать положительных результатов. Нужны не болтовня о кризисе, не нытье о трудностях, а конкретные дела и решение ответственных задач.

Бездеятельность кадров, неумение концентрировать усилия на главном, а тем более их растерянность сейчас недопустимы. Потому что чреваты большими потерями как для конкретных предприятий, так и для страны в целом.

Сделать государство сильным — задача каждого из нас: от Президента до рабочего и комбайнера.

В этой связи хочу сказать несколько слов в том числе, может быть, и иностранным дипломатам. Некоторые рассуждают так: «Ах, вот пришла там к Президенту какая–то новая команда (я не буду называть фамилии, я хорошо знаю, кого называют, вплоть до моих сыновей). Они якобы влияют на Президента, поворачивают колесо истории Беларуси в сторону Запада от России, либерализации, еще там что–то и так далее».

Родные мои, успокойтесь! Я еще в состоянии формировать политику внутри государства и за его пределами. В состоянии реализовать во внешней политике то, о чем говорю не один год, — многовекторность нашей внешней политики. Возьмите почитайте. Ведь то, что сегодня происходит, — это не выдумка вчерашнего или сегодняшнего дня. С первого дня своей службы на этом посту вместе со своими коллегами (Михаил Владимирович Мясникович был одним из них) мы говорили о многовекторности.

Мы говорили о том, что не может птица лететь на одном крыле. Но так получилось, что мы несколько сделали крен в сторону восточного вектора, не только России, и Китайской Народной Республики, но прежде всего России. Так это и нормально, и обоснованно. Тогда, после краха, у нас выбора никакого не было. Но мы говорили о многовекторности. Вы помните, я говорил о том, что соседи от Бога, это не нами придумано, и с соседями надо жить нормально. Я переводил это на простой язык. Но нас не слышали прежде всего на Западе.

Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли. И на Западе поняли, что политика «задушить, задавить, изолировать» ни к чему не привела. Ни к чему! Ну ухудшилось, нам тяжело было. Если бы была нормальная политика, мы бы были еще богаче, может быть, еще более понятными и открытыми для этого же Запада.

Сегодня, мне кажется, этот процесс пусть в начале пути, но произошел. На Западе появились новые политики, которые поняли, что так с Беларусью, с сердцем Европы, разговаривать нельзя. Я не буду называть имена, много здесь послов присутствует, которые, спасибо им, поддерживают такую точку зрения. Это произошло.

И какова же моя задача с точки зрения кадров? Кстати, противников такой политики не было и в предыдущем Правительстве. Но совпали моменты, когда и новые люди должны прийти, люди, которые хорошо знают это направление. Я это говорю к тому, что, формируя ту или иную политику (конечно же, вместе с вами, не в одиночестве), заявляя о ней, Президент осуществляет кадровую политику и подбирает таких людей.

Поэтому еще раз вам честно и искренне говорю: не заблуждайтесь, что какие–то группировки появились возле Президента и давят на него, влияют — иди, мол, на Запад, иди туда, иди сюда. Мы идем туда, где нас ждут, где наши национальные интересы!

Как мы можем нормально не сотрудничать с Европой, как мы можем туда не идти, если сегодня почти половина товарооборота в Европейском союзе! Как мы сегодня можем не сотрудничать с Россией и бросить Россию, как от нас требуют некоторые «горячие» головы в Америке и на Западе, если это исторически наша страна, наша Россия! Такое понимание приходит сегодня и на Западе. Что надо приглашать в Европу Беларусь не в ущерб России, Китаю, Индии и другим государствам, с которыми у нас хорошие отношения. А надо использовать то, что от Бога в Беларуси. Беларусь должна стать связующим мостом между Востоком и Западом. Без нее сегодня невозможно решать многие проблемы. В этом уже убедились.

Поэтому успокойтесь! Президент вполне в нормальных кондициях. И готов, и будет принимать решения в рамках Конституции. Да, я сегодня, может быть, больше, чем когда–либо, слушаю других: и Правительство — это главный мой советник по экономике, и политика —Администрация Президента, Министерство иностранных дел — во внешней политике. Это главные мои советники, а не кто–то, влияющий со стороны. Все решения же принимать мы будем в этом зале и в кабинете Президента, так, как положено по Конституции. Решения, которые в интересах нашего государства.

Социальная политика государства

и ответственность граждан

При всех экономических трудностях приоритетным в развитии нашего государства был и остается социальный вектор. Мы никогда не изменим своему главному принципу — заботе о человеке.

В последние годы значительные темпы развития экономики позволили существенно повысить в стране уровень оплаты труда, пенсий, пособий и других социальных выплат. Усилить адресную помощь малообеспеченным гражданам, расширить систему бесплатных социальных услуг для престарелых, инвалидов, многодетных семей.

Таким образом, мы заложили основу для обеспечения достойного уровня жизни людей.

На первом плане по–прежнему остается обеспечение занятости населения. Ни при каких условиях нельзя допустить массового увольнения работников.

Возможно, эти меры будут где–то даже и в ущерб текущей экономической эффективности, но обоснованными. Зато мы сохраним кадровый потенциал, который является для страны самым значимым ресурсом.

Однако это вовсе не означает, как я уже говорил и еще раз подчеркну, что предприятия превращаются в социальные приюты, где из жалости держать будут абсолютно всех.

Важно, чтобы в сознании каждого прочно укоренилось понимание: государство в отношении трудоспособного человека имеет единственную обязанность — создать условия для того, чтобы он мог проявить полезную инициативу и заработать. Но оно не обязано ему платить зарплату за так. Не надо путать заработную плату с социальным пособием.

Что касается социально незащищенных категорий граждан, мы по–прежнему будем выполнять взятые социальные обязательства по повышению уровня их доходов. Оказывать адресную помощь каждому в ней нуждающемуся.

Государством будут приняты все необходимые меры по недопущению снижения достигнутого в стране размера пенсионного обеспечения, сохранению его на уровне приемлемых для общества жизненных стандартов в рамках стабильной, финансово устойчивой пенсионной системы.

В центре государственной поддержки была и остается семья: стимулирование рождаемости, профилактика неблагополучных ситуаций, защита детей от нерадивых родителей, предотвращение домашнего насилия. Для нас приоритетность семейной политики вытекает из необходимости улучшения демографической ситуации в стране и формирования здоровой и благополучной нации. Потому что только крепкая семья составляет основу сильного государства!

Один из приоритетов социальной политики — дальнейшее повышение качества медицинских услуг.

Наш курс на создание высокотехнологичных и технически переоснащенных учреждений здравоохранения в центре и в регионах оправдал себя. Вот пример максимальной задачи и ее грамотной реализации.

Несколько лет назад фантастикой казалась сама возможность выполнения операций по трансплантации внутренних органов и операций по пересадке сердца. Когда я ставил задачу бывшему вице–премьеру Александру Николаевичу Косинцу, даже в России говорили, что этого не нужно делать, потому что мы не сделаем (тогда шла речь о проведении в Беларуси операций по пересадке сердца). Сегодня это реальность! Вдумайтесь: только в прошлом году проведено 9 операций по трансплантации печени, 70 — по трансплантации почки, 127 — по трансплантации костного мозга. Сделано уже три пересадки сердца.

Вместе с тем для Беларуси очень острой является проблема и сердечно–сосудистых, и онкологических заболеваний. В структуре общей смертности каждый седьмой умирает именно по причине онкологии. В нашей стране (в том числе и по известным причинам, не будем нагнетать здесь обстановку) очень важно заняться этой проблемой. Соответствующие распоряжения мной уже отданы. Даже в ущерб новым объектам, которые были связаны со строительством ведущей больницы, как ее называют «президентской». Мы прекратили там всякое затратное строительство. И я распорядился все деньги, все усилия, имеющиеся ресурсы сконцентрировать прежде всего на решении проблемы онкологии. Здесь нам нужны как современное диагностическое оборудование — а его уже немало в стране, и мы его используем, — так и новейшие, прорывные технологии лечения.

Мы связались с ведущими странами, где наиболее продвинуто решение данной задачи. И получили согласие на содействие, вплоть до передачи технологий и по низкой стоимости. Мы затратим немалые деньги, но эту проблему решим. И решим в ближайшее время.

Радует, что в настоящее время достигнута одна из основных целей государства и системы здравоохранения — обеспечена положительная динамика медико–демографических процессов, которая характеризуется ростом рождаемости и сокращением естественной убыли населения. Нужно работать в направлении снижения общей заболеваемости.

А это задача не только и не столько медиков. Самое эффективное лекарство — здоровый образ жизни и занятия спортом. Особенно важно всячески стимулировать к этому детей и подростков. Надо максимально упростить доступ к физкультурно–спортивной базе. Поэтому мы будем продолжать строить физкультурные объекты. Это вклад в здоровое будущее Беларуси!

Иными словами, государство может и должно создавать условия для полноценной жизнедеятельности граждан. Для этого прилагаются все возможные усилия.

Но сделать свою жизнь наполненной, полезной и достойной — в руках самого человека. Личный успех и эффективное развитие общества будут только в том случае, если жизненным кредо каждого из нас станет принцип: «Я ответственен за себя, за свою семью, за свою страну!» Всё в руках конкретного человека.

О принципах взаимоотношений власти и людей

Власть в нашей стране обладает огромным и самым значимым ресурсом — кредитом доверия людей. И отдавать его каждый год мы должны все с большими процентами. Потому что полтора десятка лет назад люди в нас поверили, пошли за нами, готовые к любым трудностям и испытаниям.

Все это время власть была вместе с людьми, жила их интересами и заботами, старалась эффективно решать возникающие проблемы. Эта формула взаимоотношений, своего рода социально–политический контракт, остается неизменной! И спрос с государственных органов за ее соблюдение будет только возрастать.

Важнейшими направлениями дальнейшего повышения авторитета власти считаю, во–первых, борьбу с коррупцией. Она будет вестись беспощадно, пока это зло имеет место в нашей стране.

Последняя уголовная амнистия недвусмысленно показывает, что коррупционеры могут и не мечтать о применении к ним гуманных мер со стороны государства. Как говорится, знали, на что шли.

Мы не допустим, чтобы чиновники в центре и на местах своими действиями, сомнительным поведением подрывали авторитет власти. Можно спрятать свои грешки от начальства, но от людей ничего не утаишь. Если руководитель оторвался от народа или просто на руку нечист, очень скоро это становится известно всем окружающим.

К сожалению, немало случаев злоупотреблений служебным положением со стороны разного рода чинуш и горе–руководителей. Это взяточничество, казнокрадство, о чем постоянно информируют криминальные сводки. Некоторые руководители стремятся шикануть за государственный счет: их организации в долгах как в шелках, а они закупают легковые автомобили, автобусы, делают дорогостоящие евроремонты служебных кабинетов и прочих, устраивают пышные банкеты.

Такие барские замашки на фоне звучащих со всех трибун призывов к экономии и затягиванию поясов особенно возмущают людей. Так же, как и злоупотребления с увольнениями работников по надуманным личностным мотивам, когда назначаемые новые руководители организаций приводят с собой «хвост» из родственников и приятелей, меняя под себя сложившиеся трудовые коллективы.

Во–вторых, уничтожение на корню бюрократизма, чиновничьего высокомерия и произвола.

Проводимая нами дебюрократизация предполагает применение таких форм и методов деятельности, которые позволяют оперативно принять решения, максимально учитывающие законные интересы граждан. Создать комфортную жизнь для наших людей.

Одна из важных составляющих в построении подлинного государства для народа — повышение эффективности работы с обращениями граждан.

У нас создана соответствующая система работы, однако и она допускает сбои. Имеют место многочисленные факты формального отношения к обращениям людей, да и просто бездушных отписок. Причем большинство нарушений происходит на первичном уровне — в сельских, районных, городских исполкомах и в организациях, непосредственно занимающихся обслуживанием населения.

И недопустимо, чтобы приемная какой бы то ни было организации превращалась в неприступный «парадный подъезд», к которому простому человеку даже не подойти.

Невнимательное отношение, равнодушие, хамство в работе с людьми способны перечеркнуть любые наши достижения.

Это к слову о правах человека. И я прошу депутатов как основную задачу перед собой видеть эту. Это и ваши люди, они за вас голосовали, они вас избирали. Каждый в своем округе сделайте все для того, чтобы защитить основные права человека. Не те, о которых талдычат со всех сторон из–за границы и здесь. А права, которые нужны нашим людям, в тех сферах, которыми живет наш человек каждый день.

Третье направление — совершенствование идеологической работы.

Зачастую много, пафосно говорится об идеологии. Ученые даже сегодня ломают головы, какой термин более правильно использовать — «идеология белорусского государства» или «белорусская государственная идеология». Да разве дело в названии?

Идеологическая работа должна быть тесно связана с повседневной жизнью людей, с теми проблемами, которыми живет страна. Порой строительство забора на селе у одинокого старика может быть сильнейшей идеологической акцией. А запланированное мероприятие с громким названием — закончиться провалом.

У нас же нередко идеологическая работа сводится к формальному распространению информации. Получил какой–то идеологический работник материалы, собрал людей на мероприятие, зачитал эти бумаги и считает, что дело сделано. Это чистейший формализм и профанация! Такой идеологической работой лучше не заниматься.

И запомните: промывать мозги людям, как раньше, — глупо, тупо и непозволительно. Сегодня источников информации масса. И человек имеет право выбора этой информации, и он оценивает ее по–своему. Поэтому не надо, как прежде, заниматься промыванием мозгов, надо людям давать информацию к размышлению.

Четвертое. Развитие отношений партнерства между государством и общественными институтами.

Ведь чем разнообразнее их спектр, тем больше возможностей для проявления социальной активности у граждан.

Защитой интересов соответствующих категорий населения более активно должны заниматься общественные объединения. Реально представлять и отстаивать интересы своих членов.

В этой связи очень приятно видеть ту значимую роль, которую приобрели Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский республиканский союз молодежи. Хотя и здесь проблем немало.

Мы можем гордиться массовыми и сильными профсоюзами. Нынешний год будет для них непростым. Но я твердо убежден, что накопленный опыт, внутреннее единство трудовых коллективов, тесное взаимодействие с государством помогут профсоюзам выполнить их главную задачу — не только защитить социальные права отдельного работника, но и сберечь коллектив в целом. Делом доказать, что социальное партнерство — это не пустые слова, а реальный способ выйти из кризиса еще более сильными, сплоченными и готовыми к новым вызовам.

Нас часто критикуют за то, что, мол, в Беларуси неразвито гражданское общество, недостаточно общественных объединений. Не думаю, что для нас мало более двух тысяч двухсот объединений и пятнадцати политических партий.

Дело не в том, что их якобы «зажимают», препятствуют регистрации и деятельности. Это пустые отговорки. И стремление собственные неудачи списать на государство. Соблюдайте, как все, законодательство, и никто не сможет отказать вам в регистрации или помешать работе.

Основная причина в ином. Как говорил классик, страшно далеки они от народа, от реальных проблем людей!

Сегодня так называемые демократические силы пытаются «играть» против государства и общества, используя экономические сложности и прочее в условиях мирового кризиса. Надеются расшатать власть и разрушить сложившиеся основы белорусского государства. Причем далеко не бескорыстно.

Скажите, как можно относиться к тем, кто неутомимо призывает обрушить всяческие беды на головы белорусов, требуя от Запада то каких–то экономических санкций для наших заводов, то изоляции всей страны? Лично у меня для них нет добрых слов!

Слишком тяжелым трудом мы строили и строим свою страну, чтобы стать жертвами чьих–то политических амбиций.

Общественные объединения должны стремиться к установлению баланса интересов своих и государства. Тогда и власть сможет опереться на них как на выразителей взглядов соответствующих групп граждан.

При этом, уважаемые товарищи, хочу сделать отступление и опять же обратиться к отдельным нашим и зарубежным политикам. Некоторые думают, что, вовлекая Беларусь в те или иные процессы в Европе, либерализируя процессы, мы будем потихонечку, спокойно создавать условия для замены ныне существующего строя. А кто и напрямую говорит: для свержения Лукашенко.

Не буду опираться на учения Владимира Ильича Ленина (я очень уважаю этого человека и очень хорошо в свое время изучал его труды), но все мы помним и знаем и уже на нашем горьком опыте почувствовали, что любая власть лишь тогда чего–то стоит, если она умеет защитить свой народ. Это святое правило еще никто не опроверг. Меня этому учили разумные люди.

И я как Глава государства буду делать все для того, чтобы защитить не свою власть, а власть народа. Народ меня поставил сюда, как и вас, присутствующих всех здесь. И мы сделаем все для того, чтобы эта власть была крепка, сильна и дальше проводила ту политику, которая удобна для Беларуси и комфортна для наших соседей, в том числе Запада, Востока и так далее.

Поэтому вот эта «ползучая контрреволюция», говоря старым языком, в Беларуси не пройдет. Вы же в этом убедились, помните, как по «мордасам надавали» разного рода «цветным революциям». Даже пискнуть не смогли. Почему? Не потому, что мы диктаторы и варвары. А потому, что мы проводим политику в интересах нашего народа. И если кто–то думает, что «не мытьем, так катаньем» что–то здесь переворошить и перевернуть, не получится. На это, сразу вам говорю, даже не настраивайтесь! В то же время мы открыты, готовы для сотрудничества с любым обществом, с любыми людьми.

Беларусь стала общим домом для представителей разных наций и вероисповеданий. В нашей стране созданы необходимые условия для деятельности всех зарегистрированных религиозных организаций, воплощается в жизнь уникальная модель партнерских отношений между государством, Правительством, Православной и Католической церковью — основными нашими конфессиями.

Мы рассчитываем на помощь и поддержку всех конфессий в укреплении семьи и воспитании подрастающего поколения, в сфере благотворительности, социального служения, предупреждения пьянства, насилия и духовной деградации.

Словом, все те, кто хочет подставить в это сложное время и не только свое плечо народу, государству, кто хочет действовать в интересах нашего народа, — милости просим к сотрудничеству на любом уровне, начиная от Президента и заканчивая председателем сельского Совета.

О приоритетах регионального развития

Актуальная задача для местных органов власти — обеспечение устойчивого и комплексного развития регионов.

Для этого в работе местных органов власти должно быть несколько приоритетных ориентиров.

Прежде всего, на них возлагается ответственность за повышение конкурентоспособности регионов, снижение диспропорций в социальных показателях. В том числе по заработной плате, созданию благоприятных условий для развития экономики, в различных сферах обслуживания населения.

Необходимо реально повысить ответственность чиновников областного, районного, городского и сельского уровней за решение вопросов занятости населения, торговли и социальной сферы.

Духовные блага нужно сделать доступными для всех категорий населения. Жители даже самой малонаселенной деревни должны быть охвачены качественным культурным обслуживанием, в том числе передвижных видеокомплексов и библиотек.

Малые города, сельские населенные пункты не могут быть обделены возможностью использования новых видов услуг: мобильной связи, банковских, страховых, информационных, правовых, Интернета.

Важно четко осознавать, что если в том или ином регионе «затухает» экономическая деятельность, то сразу ухудшается жизнь людей. Молодежь уезжает в экономически более активные регионы, усиливаются стагнационные процессы. Этого мы не можем допустить!

Поэтому следует максимально поддержать наиболее отстающие по уровню развития социальной базы регионы, укрепить сферу услуг в деревнях и малых городах, снизить уровень безработицы в районах, имеющих проблемы в области занятости.

Местные органы управления обязаны гибко и оперативно реагировать на возникающие трудности. Сложности, которые появляются на отдельных предприятиях в связи с возможным сокращением производственной деятельности, не должны трансформироваться в проблемы целых регионов.

В нынешних экономических условиях все, начиная от Правительства и до сельисполкомов, обязаны обеспечить прогнозирование социальных последствий экономических проблем на конкретных территориях и в конкретных коллективах.

Необходимо заблаговременно отрабатывать возможные опережающие варианты по преодолению негативных явлений в трудовых коллективах предприятий, где налицо нестабильная экономическая ситуация. Инициировать решение социальных вопросов их работников. В случае необходимости — принимать решения по радикальному изменению статуса отдельных предприятий и вида их деятельности.

Местные исполнительные и распорядительные органы не должны занимать позицию стороннего наблюдателя и в отношении проблем предприятий республиканской формы собственности, находящихся на подведомственных территориях. Если видите, что назревает проблема, то не самоустраняйтесь от ее решения. Не оставляйте все вопросы на откуп «хозяев» предприятий — будь то республиканские организации или частники. Там работают наши люди, и их проблемы — это наши общие проблемы.

В современных условиях необходимы новые подходы к территориальной и профессиональной мобильности населения. Следует шире применять существующую мировую практику внутренней миграции населения. Содействовать гражданам, в том числе и безработным, членам их семей в переезде на новое место жительства и устройстве на работу.

Надо, как на Западе. Не так, как мы сегодня бежим за каждым человеком и создаем ему там рабочее место, где он хочет. Надо, чтобы сам человек стремился к рабочему месту там, где оно существует. Мы ему только помогать в этом должны.

Необходимо последовательно закреплять трудовые ресурсы в сельской местности, малых городах и поселках городского типа.

Но для этого должны быть созданы условия, обеспечивающие привлекательность переезда с привычного места жительства. Правительству, местным исполнительным и распорядительным органам следует выработать комплексные мероприятия в данном направлении.

В решении всех этих задач существенно возрастает роль органов местного самоуправления. Их сфера деятельности — повседневные вопросы жизнедеятельности людей, умелая организационно–хозяйственная работа, а не политиканство местечкового пошиба и тем более не противостояние центральным органам власти.

Созвучной времени станет активизация участия Советов в разработке хозяйственных проектов, поддержке экономической инициативы и самозанятости населения. Используйте ресурс советов ветеранов, союзов потребителей, товариществ садоводов, иных форм организации общественности.

В Беларуси не должно быть проблемных районов и городов. И это не заоблачные планы. Необходимо лишь адекватно времени и ситуации воздействовать на процессы регионального развития, используя в первую очередь инновационные и рыночные механизмы, предпринимательство, инициативу населения и общественно–политические институты.

О международных отношениях

Особую значимость сегодня приобретает активная, сбалансированная внешняя политика, жестко и бескомпромиссно защищающая и твердо продвигающая национальные интересы.

Мы не шли и не пойдем на поводу у тех, кто настойчиво убеждает нас в неизбежности дилеммы — Беларусь либо с Востоком (Россией), либо с Западом (Европой). Наша задача — быть соединяющим мостом между Востоком и Западом.

То, что мы избежали «шараханий» в своей внешней политике, приносит дивиденды. Причем именно сегодня, в период мирового кризиса. Выравниваются отношения с Европейским союзом при сохранении стратегического партнерства с Российской Федерацией. Мы еще более результативно работаем в других регионах планеты. То есть реально воплощается в жизнь базовый принцип белорусской внешней политики — многовекторность.

В перечне существенных подвижек, которых мы смогли добиться в последние годы, — рост доверия к нашему государству как солидному, последовательному, предсказуемому партнеру, в том числе со стороны тех, кто еще недавно находился в плену негативных стереотипов.

Наши крупные инициативы в Организации Объединенных Наций о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения, противодействии торговле людьми и создании под эгидой ООН механизма доступа для всех государств к современным энергетическим технологиям поддержаны подавляющим большинством государств мира.

Мы будем последовательно выступать за усиление роли ООН в решении глобальных проблем. С тем чтобы инструменты этой универсальной международной организации были задействованы в полной мере. И не подменялись действиями отдельных государств или групп стран.

Качественно трансформируется тональность нашего диалога с Брюсселем и другими европейскими столицами. Именно диалога! Мы никогда не признавали иных форм контактов, кроме как основанных на принципах равноправия и взаимоуважения.

Будем откровенны, наши отношения с Европой нельзя сегодня назвать простыми. Не мы их сделали такими. И не нам одним их исправлять. Это процесс двусторонний. Беларусь демонстрирует готовность к налаживанию прагматичного сотрудничества по всем интересующим наших европейских коллег направлениям. Но ни прогибаться, ни унижаться во имя этого мы не будем!

Мы не скрываем, что для нас исключительно важна значительная активизация взаимоотношений Беларуси с Европейским союзом. Он остается одним из основных потребителей белорусского экспорта. И в свою очередь в Европе новые технологии, инвестиции, колоссальный интеллектуальный потенциал — все то, что нужно для содействия экономической модернизации страны. К тому же Евросоюз — наш сосед, с которым самая протяженная общая граница.

Весьма своевременной стала инициатива «Восточное партнерство», реализация которой может сделать сотрудничество Беларуси с ЕС более структурированным и в перспективе вывести его на качественно новый уровень.

Но и здесь мы должны исходить из того, чтобы участие в этой инициативе не шло в ущерб нашим суверенным внешнеполитическим интересам. Нам еще предстоит выработать с Брюсселем оптимальный для нас формат участия в этой программе.

Активизация европейского курса на многосторонней и двусторонней основе — не временная мера, а долгосрочное, серьезное направление деятельности.

Надо продолжить реализацию наших интересов в рамках региональных и субрегиональных европейских организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы, Центрально–европейская инициатива, Организация Черноморского экономического сотрудничества, Совет государств Балтийского моря.

Неизменной останется наша принципиальная позиция: ОБСЕ должна выйти из кризиса, в котором она оказалась вследствие «правозащитного перекоса» в ее деятельности. Повысить эффективность работы, в первую очередь в укреплении своей роли в вопросах европейской безопасности. А здесь проблем огромное количество. То есть вернуться к своему изначальному предназначению.

Я неоднократно отмечал важность отношений с Соединенными Штатами Америки. Наши страны располагают определенным опытом экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества. Надеюсь на то, что новая администрация Соединенных Штатов осознает бесперспективность разговора с нами с позиции силы и на языке санкций.

Мы всегда заявляли о своей заинтересованности в нормализации политических отношений с Соединенными Штатами и считаем обоюдовыгодным выйти на полное восстановление уровня торгово–экономического взаимодействия, который до введения санкций приближался к миллиарду долларов.

Уважаемые товарищи!

Говоря о Европе и Америке, хочу обратить ваше внимание на несколько вещей, казалось бы, мелких. Это будет важно и для европейцев, особенно тех, которые сегодня очень высоко оценивают, а порой и переоценивают «Восточное партнерство», в том числе и для Беларуси. Знаете, здесь дошло до «мелочевки»: приглашать Лукашенко в Прагу — не приглашать; как сделать, чтобы и пригласить, и не пригласить.

Хочу откровенно сказать перед лицом дипломатов, которые здесь присутствуют. Если кому–то, хоть одному человеку, будет в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут представители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься, мы потерпим. Если вам это неудобно и невыгодно, делайте так, как вам удобно. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите. Скажите мне прямо, что неудобно. Только не по–хамски, как я это из средств массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии: «Я ему не подам руки». Ну не подашь и не надо. Хочу ли еще я, чтобы ты мне подал эту руку? Хамства не надо, оно не на пользу в отношениях между государствами.

Давайте будем говорить открыто. Я — человек открытый и люблю, когда мне говорят прямо. Пусть не публично, скажите, что это не подлежит публичному разглашению, и я вас пойму.

Поймите, мы сказали «да» «Восточному партнерству» на этом этапе, потому что это выгодно Беларуси и белорусскому народу. И большинство послов, которые аккредитованы в Беларуси, это понимают. Это ведь не для Лукашенко. А ради того, что это выгодно Беларуси и ее народу. Я стерплю все, чтобы вы это знали, несмотря на мой амбициозный и еще какой–то там характер.

Но не хочу, чтобы вы думали, как некоторые говорят: вот предложили «Восточное партнерство», и мы у Лукашенко, знаете сколько выторгуем? (Я ведь не выдумываю, просто не ссылаюсь на отдельных людей и зарубежные источники.) Мы торговаться не будем. А если и будем, то мы вам уже сказали: мы вам предложим то, что не предложит ни одна страна, и то, в чем заинтересована прежде всего матушка Европа.

И самое главное: мы — ваше сердце, мы — центр Европы. Это Господом предопределено. Еще ни одна организация, структура и человек не могут, не могли и не смогут прожить без своего сердца. В силу этого мы для вас очень важны и в транспорте, и в поставках углеводородного сырья с востока на запад, и в движении технологий с запада на восток. Мы ведь всегда были порядочными в этом отношении.

Разве вы не видите, что сегодня практически ни один нелегал не может проникнуть к вам (неизвестно, с какими целями он идет). Вы сегодня видите, что происходит у вас со стороны этих мигрантов, особенно во Франции, Германии, Великобритании и других странах. Мы ведь — железобетонный барьер. Сегодня все потоки пошли мимо нас — через Прибалтику и Украину. Это же уже констатируют все. Потому что мы вам свято пообещали, и мы это делаем.

Сколько радиоактивных материалов — мы килограммами задерживаем на своей границе! Мы что, для себя это делаем?

Мы готовы с вами сотрудничать во имя глобальных интересов — ваших государств и ваших народов. И если мы вам пообещаем, железобетонно сделаем! Разве этого мало?

Требовать от Лукашенко сменить законы, сломать избирательную систему, разрушить средства массовой информации, отдать их оппозиции. Родные мои, ведь многие же из вас в открытую говорят, что если нашу оппозицию еще выпустить открыто в средства массовой информации, цитирую, то 95 процентов населения Беларуси вообще будет от нее шарахаться, как от проказы. Это не мною сказано. Это вы сказали (я не называю опять конкретные фамилии дипломатов).

Мы храним стабильность европейского сердца. Хотим, чтобы здесь было нормально. Может, не сегодня завтра, но вы это поймете и скажете нам спасибо за ту стабильность, которую мы сохранили до сих пор.

К сожалению, как я считаю, и в нашей России не все правильно понимают наши устремления в европейском направлении. Хотя, когда у нас было сложно с Западом, в России все должностные лица выступали за нормализацию отношений.

Такая нормализация забрезжила на горизонте (не хочу сказать, опережая и забегая вперед, наступила). И посмотрите, не только в Интернете, в этой «мусорке», а в конкретных средствах массовой информации, которые читают, наверное, руководители России, вчера вбросили очередную «утку». Мол, стоит ли нам поставлять в Беларусь такое оружие, как «Искандеры», если Лукашенко чуть ли не поменял вектор своей внешней политики? Хотя еще не совсем, с ним можно разговаривать. Но, возможно, придет оппозиция, и кому тогда будут принадлежать эти «Искандеры»?

Мы никогда не просили у россиян дать нам «Искандеры». Мы их купим, как покупают оружие во всех странах мира. Но, скажу прямо, и покупать не надо. Мы их сами делаем, и сделаем все, кроме ракеты. Ракету купим. Если нам это надо будет.

Поэтому не надо подобных вбросов и «уток», особенно когда наметился процесс нормализации с Европой. Мы это делаем не в ущерб нашей России. Я еще раз подчеркиваю — это наша Россия, и мы ее никому не собираемся отдавать!

Белорусский народ и русский — один народ. Я всегда это подчеркивал. А коль вы тоже так считаете, что это один народ, так радуйтесь нашим успехам и на западном направлении. Мы, наоборот, ведя диалог, будь то с руководством Украины (спасибо им, всегда нас поддерживают в данном вопросе), поляками, прибалтами, Францией, Германией, Италией, всегда говорим, что не можем принять политику «давайте к нам, но против России».

Я задаю вопрос тем, кто ставит передо мной такие вопросы: «Вы нам завтра Россию замените?» Нет! Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Так чего же нас толкаете к этому?!

Раздаются голоса на Западе: если Беларусь признает Осетию, Абхазию, все, мы их накажем. Так вы накажите Россию — она уже признала Южную Осетию и Абхазию. Чего же вы не наказываете? Опять двойные стандарты.

Мы выполним то, что не единожды декларировали. И дело здесь не в России. У нас есть свои обязательства, свои интересы!

Поэтому я бы просил успокоиться и на Востоке, и на Западе. И хотя бы на какой–то час, на одну минуту исходить из наших внутренних интересов. Не надо здесь заборы городить, что Лукашенко будет лавировать, Лукашенко будет делать то, это, чтобы и там, и там было хорошо. Да, я буду делать, чтобы было и там хорошо, и там. Но исходя из интересов белорусского народа. И так, чтобы не доставить проблем нашим соседям — матушке России и нашей старой седой Европе. Что тут не так? Что тут вредного для Европы и для России? Успокойтесь наконец! Дайте нам спокойно проводить политику такую, которая будет интересна и безвредна всем.

А западным послам в данном случае хочу подчеркнуть: я слишком обнаженно сегодня все говорю, чтобы вы понимали суть нашей политики. Может быть, порой и не надо было так говорить. Но я не хочу, чтобы вы меня после этого пражского саммита или потом упрекали: вот он говорил одно, а делает другое.

Еще раз подчеркиваю, как черту, как итог: мы хотим быть с вами, с нашим историческим другом — с Россией. Мы не хотим косо смотреть на Европу, мы хотим дружить с Европой. Мы хотим действовать в их интересах. И если вам надо, чтобы мы в какой–то период сделали что–то вопреки нашим интересам, но выгодное для Европы, мы это сделаем. Если Россия хочет, чтобы мы где–то прижали собственные интересы и сделали в интересах России, мы это сделаем, насколько мы это можем. Мы всегда так поступали. Давайте исходить из этого. Не стройте непонятых комбинаций, не ищите каких–то других выходов. Пока я Президент, мы будем двигаться именно так, в этом направлении! И эта политика, я убежден, будет поддержана не только нашими депутатами, но и всем народом. Потому что она выгодна для нашего народа.

Единственное, чего мы не потерпим, и это я в который раз говорю, — когда нас будут понукать, как скот толкать в спину, подталкивать к каким–то непонятным действиям!

Мы — образованные люди, у нас образованный народ. И вы исходите из того, что мы не имеем права поступать с расчетом на то, что народ не увидит, не разберется. Наш народ разбирается во всем. И мы будем делать так, чтобы наш народ нас понимал. Мы не будем заниматься популизмом, ущемляя чьи–то интересы. Это я вам обещаю. Мы будем делать все честно, открыто. И будем об этом открыто говорить.

Если я говорю о том, что мы станем образцовой страной, где все конфессии, которые здесь живут, никогда в сторону власти пальцем не покажут, то так оно и есть. Сколько было у нас вопросов между православной, католической конфессиями — нашими основными конфессиями? Сколько у нас было вопросов между властью во взаимоотношениях с церковью, и прежде всего с католической? Где эти сейчас проблемы? Их нет!

Мой возможный визит в гости к Папе Римскому, о чем в средствах массовой информации уже прозвучало, как раз исходит из того, что высшие иерархи Католической церкви высочайшим образом оценивают ту политику, которую мы проводим, в том числе и по отношению к католикам. Высочайшим образом наш Патриарх Православной церкви оценивает то, что мы делаем для церкви православной. Мы об этом говорили, заявляли, мы это декларировали. И мы это сделали. Так будет и во внешней политике.

И вот под это будут подбираться соответствующие люди, которые будут осуществлять внешнюю политику, а не какие–то группы влияния, которые будут «туманить» мозги Президенту с утра до ночи. У меня времени нет это слушать. Мы выработали линию и ее будем придерживаться.

Неотложной задачей остается работа по использованию в интересах Беларуси потенциала ведущих международных финансово–экономических организаций, включая Программу развития ООН, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Беларусь продолжит переговоры по присоединению ко Всемирной торговой организации. Новые условия, в которых оказалась мировая экономика, должны быть нами выгодно использованы в ходе этих переговоров.

Приоритетным направлением остается наше активное участие в Движении неприсоединения.

Бесспорное, еще раз хочу подчеркнуть, стратегическое значение для нас имеет сотрудничество с Российской Федерацией и союзное строительство с ней. Эффект от нашего взаимодействия впечатляющий: товарооборот почти 35 миллиардов долларов в прошлом году, широчайший спектр областей сотрудничества, интенсивный заинтересованный диалог на всех уровнях.

Принятые в ходе последнего заседания Высшего Госсовета решения формируют стратегическую линию двустороннего взаимодействия. Особую значимость приобретает совместная антикризисная программа, направленная на консолидацию усилий и дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества.

Сейчас главное — постоянно работать над качественным состоянием интеграционного взаимодействия, полностью и безоговорочно реализовать все намеченные ранее планы.

Нам нужно сохранить высокий уровень взаимовыгодных отношений в рамках ЕврАзЭС, Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ.

Эта цель была основной в период председательства Беларуси в Совете глав правительств СНГ. Как следствие, принята Стратегия экономического развития Содружества до 2020 года. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы ее реализация стала новым импульсом для развития экономической интеграции на постсоветском пространстве.

Через несколько месяцев к Беларуси перейдут функции председателя в уставных органах нашей военно–политической организации ОДКБ. В условиях продолжающейся «эрозии» системы европейской и глобальной безопасности ставится задача в более полном объеме использовать имеющийся у этой организации потенциал, встроить ее в архитектуру международной безопасности.

Повышению международного авторитета Беларуси будет содействовать установление тесных взаимоотношений с Шанхайской организацией сотрудничества, в перспективе — получение статуса страны — партнера ШОС.

В современной международной политике все отчетливее прослеживаются тенденции к усилению соперничества мировых держав за сферы влияния. Идет глубокая трансформация международной и региональной систем безопасности. Нарастает угроза терроризма, распространения оружия массового уничтожения. Увеличиваются разрыв между богатыми и бедными странами и социальное расслоение внутри них.

Все эти факторы мы должны учитывать при выстраивании собственной внешней политики, в которой немаловажное значение имеет так называемая парламентская дипломатия.

Белорусские парламентарии должны проявить себя в сфере международного общения. Прочно закрепить здесь свое место в качестве активной и эффективно действующей политической силы.

Но не подменять международную парламентскую деятельность бессмысленными вояжами.

Совершенствование работы Парламента

Это мое первое обращение с Посланием к новому корпусу парламентариев.

От Национального собрания четвертого созыва мы ожидаем больше конструктивных инициатив. Вам предстоит не только развивать достижения предшественников. Необходимо выходить на новый уровень нормотворчества, создавать законы нового поколения.

Безвозвратно ушло время, когда парламентарии могли просто рассматривать поступающие к ним законопроекты. В нынешних условиях вам необходимо самим предлагать решения существующих проблем!

Изначально исходите из того, что парламентская деятельность — это огромный самостоятельный труд. Поэтому не рассчитывайте, что кто–то за вас придет и все сделает. Работайте инициативно и ответственно. Используйте свой опыт, знание ситуации в регионах, регулярно общайтесь с избирателями.

При этом учтите, что создание законов не терпит политиканства, лоббирования корыстных интересов и местничества. Это основополагающий принцип белорусского парламентаризма. Думаю, 30 процентов парламентариев из предыдущего созыва своим новым коллегам много чего могут рассказать.

Взаимосвязь Совета Республики и Палаты представителей, их общая ответственность за результат должны стать основой процесса законотворчества.

Особо подчеркну, что законодательная деятельность не должна быть оторвана от реальности, от проблем и ожиданий населения.

Стране нужны законы не декларативного характера, а те, которые будут работать в повседневной практике. Стимулирующие к созиданию, а не сковывающие инициативу.

Одновременно крайне важно, чтобы принимаемые нормативные правовые акты были выполнимыми, то есть обеспечивались финансовыми, техническими и кадровыми ресурсами и возможностями.

Актуальное направление деятельности, которое предстоит значительно усилить, — взаимодействие Национального собрания с органами местного самоуправления.

Уникальность роли Совета Республики заключается в том, что он стоит на вершине пирамиды органов представительной власти.

Поэтому необходимо результативно использовать возможности Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, действующего при Совете Республики. Он должен активнее координировать работу местных Советов депутатов по реализации государственных программ возрождения села, развития регионов, малых и средних городских поселений и ряда других.

Помощь вы можете оказать и в решении вопросов совершенствования административно–территориального устройства регионов.

В целом считаю, что Парламент призван быть в авангарде системных преобразований в Беларуси.

Отрадно, что новый состав Национального собрания взял хороший старт и с первых дней своей работы проявил деловитость и конструктивный подход.

На сегодняшний день я очень доволен работой Парламента. Рад, что именно такой состав Парламента сформировал наш народ.

Так и должно быть, потому что перед нами огромное поле деятельности, множество острейших проблем, требующих своего решения.

Уверен, нынешний Парламент будет не просто социально активным, а способным эффективно работать в единой команде всех ветвей государственной власти.

Год родной земли

Наша любовь к Родине, родной земле — это исторически обоснованная и глубоко осознанная черта национального характера.

Поэтому закономерно, что этот год объявлен Годом родной земли.

Его проведение должно стать общенациональной стратегией, побуждающей людей разных взглядов к взаимопониманию, сотрудничеству и общей ответственности.

В Год родной земли каждый обязан позаботиться о своем доме, улице, городе или деревне.

Всем нам надо принять активное практическое участие в наведении порядка на земле. Реализовать действенные меры по сохранению и приумножению природных ресурсов, благоустройству населенных пунктов.

Необходимо вплотную заняться развитием экологического туризма.

Для формирования социально активной личности нужно эффективное использование потенциала культуры. В широком смысле этого понятия — включающего культуру повседневной жизни, быта, человеческих отношений, уважение к отечественной истории и гордость за свою страну.

Сегодня в Беларуси открыто 95 домов ремесел и 100 домов фольклора, более 2,5 тысячи кружков, лабораторий и мастерских народного искусства. Однако слава работающих там мастеров по большей части не выходит за пределы города или района.

Важно не просто сохранить образцы самобытного искусства, но и обеспечивать развитие и пропаганду национальных традиций. Следует возрождать краеведческую работу.

Наше молодое государство выделяет огромные средства на поддержку различных сфер искусства и культуры. В более чем девяти тысячах учреждений культуры трудится свыше 46 тысяч человек. Это огромная сила, чей творческий и идейно–воспитательный потенциал реализован далеко не в полной мере.

К сожалению, вынужден отметить, что за последние годы не появилось ни одного мощного, прогремевшего на всю страну спектакля национальной, патриотической тематики. Занижена требовательность к отбору действительно талантливых произведений в других видах искусства.

В 2008 году мы совершили беспрецедентный на территории СНГ шаг — приняли Закон «О правилах белорусской орфографии и пунктуации».

Предстоит провести большую работу по внедрению новых правил в жизнь, воспитанию бережного отношения к нормам литературного языка, недопущению его засорения и растаскивания на местные диалекты.

Кстати, такая работа не означает, что мы отказываемся от второго родного нам языка — русского. В этих вопросах нельзя скатываться к ограниченному и агрессивному местечковому национализму.

Считаю, что в Год родной земли должны сплотиться все белорусы: не только проживающие на родине, но и оказавшиеся в силу разных причин за рубежом. Белорусская диаспора должна ощущать сопричастность к происходящим в стране событиям. Но и мы должны проявить свою заботу о соотечественниках, которые оказались за рубежом.

Нынешний год — это еще один повод для консолидации всех политических партий и общественных объединений, стоящих на государственных позициях. Нельзя позволить узкопартийным либо конфессиональным взглядам нарушить гражданский мир и согласие в государстве и обществе. Ведь настоящим патриотам нечего делить!

Беларусь у нас одна на всех!

Личное участие каждого человека в решении стоящих перед страной задач, солидарная ответственность власти и всех граждан за проводимую государственную политику являются важнейшими условиями сохранения мира и устойчивого развития страны.

Уважаемые товарищи!

Этот год богат на судьбоносные для страны исторические даты. В январе мы отметили славный юбилей — 90 лет со дня провозглашения Белорусской Советской Социалистической Республики. В сентябре исполнится 70 лет со дня воссоединения исконно белорусских территорий в одно государство.

И конечно, самый значимый для нас праздник — 65–летие со дня освобождения Беларуси от немецко–фашистских захватчиков.

В союзе с другими народами СССР и антигитлеровской коалиции белорусы не просто победили, не просто отстояли свое право жить на родной земле, но и внесли огромный вклад в великую всемирно–историческую Победу над нацизмом — идеологией, утверждавшей фундаментальное неравенство народов.

Победа принесла Беларуси общепризнанное право на полноценное участие в мировой политике, что воплотилось в подписании Белорусской Советской Социалистической Республикой Устава ООН и придании ей статуса страны — основателя данной организации.

Подвиг наших отцов и дедов, огромные жертвы, принесенные на алтарь Победы, память о них — все это должно служить примером нынешнему поколению в единении народных сил, отстаивании интересов Отечества и сегодня.

Задача органов власти — на высочайшем уровне организовать работу с ветеранами по месту жительства.

Каждый участник войны должен ощущать постоянную заботу со стороны государства, общественности. Это дело совести и долг каждого из нас. Мы многим обязаны им, и они вправе рассчитывать на заботливое отношение к себе государства.

Дойдите до каждого участника войны, не оставьте его без внимания, с нерешенными проблемами.

Убежден, что празднование 65–летия со дня освобождения Беларуси от немецко–фашистских захватчиков поможет нам укрепить духовную связь между поколениями, оставаться верными заветам дедов и отцов, заложивших основы для успешного развития белорусского государства.

Уважаемые товарищи!

Нынешний год не будет легким, как и предыдущие. На пути реализации намеченных социально–экономических программ и достижения стратегических целей предстоит преодолеть немало трудностей.

Мы не строим воздушных замков. Наш путь — это поступательное эволюционное развитие, направленное на обеспечение достойной и благополучной жизни каждого человека.

Всем органам государственной власти, бизнес–сообществу, общественным структурам предстоит экзамен на зрелость — политическую, экономическую и профессиональную.

Но я уверен, что мы сможем не только достойно выдержать испытания временем, но и обеспечить динамичный прорыв во всех сферах экономики и повышение качества жизни людей.

Главное богатство Беларуси — это люди. От сплоченности общества, повышения гражданской активности населения зависит завтрашний день нашего Отечества.

Мира, добра вам, благополучия и успехов в нелегкой работе!

Благодарю за внимание.

* * *

После оглашения Послания Президент ответил на вопросы депутатов.