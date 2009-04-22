Вопрос о независимости Южной Осетии и Абхазии обсудят в последних числах апреля?

Единой позиции у народных избранников все еще нет.

Вопрос о признании независимости Южной Осетии и Абхазии возможно обсудят на нынешней сессии Парламента. Это Владимир Андрейченко сообщил, общаясь с журналистами.

Спикер также напомнил, что Беларусь оказала гуманитарную помощь и внесла предложение о принятии на оздоровление детей из этих стран. Парламентарии Южной Осетии и Абхазии присутствуют в качестве наблюдателей в Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

- На сегодняшний день у наших парламентариев неоднозначное отношение к этому вопросу, - заявил председатель Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир АНДРЕЙЧЕНКО. - Есть разные точки зрения, и с момента поступления обращения парламентов Южной Осетии и Абхазии в белорусское Национальное собрание уже прошло порядочно времени. В комиссии этот вопрос обсуждается, но единства пока нет.

- На мой взгляд, и Президент Беларуси этим обеспокоен, он все-таки хотел бы, чтобы по этому вопросу было большее единство у нашего парламента. Тогда мы, наверное, включим этот вопрос в повестку дня. Пока я по поведению депутатов вижу, что вопрос не созрел.

Особенную часть налогового Кодекса Беларуси примут в этом году. Такую задачу по усовершенствованию законодательства поставил Глава государства на встрече со спикером нижней палаты Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Президент обратил внимание и на необходимость скорейшей ратификации документов, принятых в рамках Евразийского экономического сообщества. Обсуждены и некоторые аспекты реализации Указа по нормотворческой деятельности.