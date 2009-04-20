В Беларуси появится представитель Бахрейна (Фото)

Протокол о сотрудничестве между палатами представителей парламентов Беларуси и Бахрейна подписан в Минске

Подпись под документом поставили спикеры нижних палат парламентов двух стран Владимир Андрейченко и Халифа бен Ахмед аль-Дахрани.

Владимир Андрейченко в интервью журналистам подчеркнул, что реализация протокола будет способствовать не только развитию парламентских связей, но и окажет влияние на укрепление государственных контактов в целом, активизацию сотрудничества в области торговли, образования, туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси создано эффективное законодательство в плане привлечения инвестиций. На это также нацелен подписанный сегодня протокол. По мнению белорусского спикера, имеются большие возможности в развитии двусторонних связей в сфере туризма. В Бахрейне построено огромное количество комфортабельных гостиниц, организуются оздоровительно-туристические центры в пустынях. Поэтому есть большое поле для деятельности частных и государственных компаний Беларуси, считает Владимир Андрейченко.

Халифа бен Ахмед аль-Дахрани считает, что необходимо регулярно проводить двусторонние встречи на уровне деловых кругов Беларуси и Бахрейна. Это будет способствовать развитию экономических отношений. Зарубежный гость отметил, что есть хорошие возможности для сбыта белорусских товаров на рынках государств Персидского залива.



Бахрейнский спикер отметил, что помимо подписанного сегодня протокола между странами существуют соглашения, охватывающие различные сферы. Но для их реализации нужно постоянно проводить обмен опытом, организовывать взаимные визиты делегаций.



Кроме того, Халифа бен Ахмед аль-Дахрани сообщил журналистам, что сегодня рассматривается вопрос о назначении дипломатического представителя Республики Беларусь в Королевстве Бахрейн. Это еще больше укрепит связи между странами.



Постоянный представитель Бахрейна в Беларуси может быть назначен на этой неделе

Об этом сообщил председатель Палаты представителей парламента Бахрейна Халифа бен Ахмед аль-Дахрани сегодня на встрече с председателем нижней палаты белорусского парламента Владимиром Андрейченко.



- У меня есть обещание официальных властей Бахрейна о том, что назначение представителя в Беларуси решится на текущей неделе. Это повлечет за собой исключительно положительные последствия в плане укрепления экономических и политических отношений между двумя государствами, - сказал зарубежный гость.