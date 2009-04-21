Александр Лукашенко встретился с министром обороны России (ФОТО)

Глава белорусского государства считает возможным в ближайшее время наладить более тесное сотрудничество с Россией в сфере военно-промышленного комплекса. При этом он выразил готовность поделиться с Россией теми наработками, которые есть в Беларуси.

– Я полагаю, что у нас нет больших проблем в сотрудничестве между ведомствами в области обороны нашего совместного Отечества. У нас нет проблем в плане реализации достигнутых договоренностей, – отметил глава государства. – Все они, прежде всего в военно-технической сфере, будут неукоснительно соблюдаться белорусской стороной, – подчеркнул Александр ЛУКАШЕНКО.



– Более того, я бы хотел, чтобы мы пошли дальше, вперед в нашем военном и военно-техническом сотрудничестве – в плане производства каких-либо оборонительных систем, а также активно вовлекали науку в наши разработки, – отметил Президент Беларуси. – Мы хотим, чтобы потенциал нашей экономики, как в советские времена, был востребован не только здесь, в Беларуси, но и в России. Пока Беларусь более активно в этой области сотрудничает с Китаем и другими государствами, нежели с Россией.



Вместе с тем, он поблагодарил российскую сторону за тесное сотрудничество с белорусскими специалистами в военной сфере.

– Полагаю, что развитию наших отношений ничего не мешает. У нас достаточно серьезные планы, которые необходимо реализовывать, – подчеркнул министр обороны Российской Федерации Анатолий СЕРДЮКОВ.

Объединение оборонных потенциалов Беларуси и России – для нейтрализации современных угроз. Об этом на совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России заявил министр обороны РФ.

Современная военно-политическая обстановка характеризуется стремлением руководства США к глобальному лидерству. Об этом свидетельствует процесс расширения НАТО и планы Вашингтона по развертыванию ПРО в Европе, передает корреспондент БЕЛТА слова Сердюкова.



Сотрудничество Беларуси и России в оборонной сфере продолжает развиваться и играет определяющую роль в обеспечении безопасности в формате Союзного государства и ОДКБ.

– Принятые на коллегии решения будут направлены на формирование надежной системы вооруженной защиты Союзного государства, – сказал министр обороны РФ.



В свою очередь министр обороны Беларуси Леонид Мальцев отметил, что военные ведомства двух стран продолжают расширять сотрудничество.

– Высокими темпами проводится работа по реализации военной доктрины Союзного государства, созданию и совершенствованию объединенных военных систем. Сотрудничество Беларуси и России в военной сфере не просто взаимовыгодно для обеих стран, но в нем проявляются особые преимущества союзнических отношений между Беларусью и Россией, – подчеркнул Леонид МАЛЬЦЕВ.



Он также напомнил, что 3 февраля текущего года в Москве было подписано соглашение о совместной охране границ Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.



– В настоящее время проводятся соответствующие процедуры по вступлению соглашения в силу. Его реализация позволит создать надежную охрану воздушного пространства Союзного государства, – сказал он.





И сегодня же министерства обороны Беларуси и России подписали соглашение о создании системы информационного обеспечения военного сотрудничества. Документ позволит максимально реализовать потенциал информационных структур военных ведомств двух стран. Кроме того, на совместной коллегии стороны утвердили планирующие документы учения "Запад-2009". Отметим, военно-техническое сотрудничество России и Беларуси ведёт отсчет с 1992 года.

Большинство аналитиков отмечают, что именно в оборонной сфере союзное строительство имеет наиболее устойчивую положительную динамику. В 2008 году из бюджета Союзного государства на эти цели выделено 27% - почти полтора миллиарда российских рублей. В текущем – финансирование возросло до 35%. Ежегодно в рамках военного сотрудничества проводится 30-40 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки различного уровня и характера. И новым этапом взаимодействия двух стран стало подписание 3 февраля этого года соглашения о создании единой системы ПВО.