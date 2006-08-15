Польша ввела новые правила транзита

Теперь на территории соседнего государства граждане Беларуси могут находиться в течение пяти дней при наличии шенгенской визы, или визы одной из стран Евросоюза.

Изменение правил транзитного проезда через Польшу вызвало недоумение у белорусских граждан, которые часто посещают страны Европейского Союза. Ранее проезд по стране был разрешён в течение пяти дней до начала и пяти дней после окончания действия шенгенской визы.

Пересечь транзитом Польшу можно только в течение срока действия визы. И если право польских властей изменять визовый режим никто не оспаривает, то проинформировать об этом граждан соседней страны необходимо было заранее - говорят туристы. Большинство белорусов узнали об изменениях только на границе при прохождении таможенного контроля, непосредственно в день вступления в силу новых правил. Многим пришлось на ходу изменять свои планы.

:Первыми заложниками ситуации стали российские туристы. Несколько дней назад на белорусско-польской границе в Брестской области автобус с россиянами простоял более 20 часов, пока не получил разрешение въехать на территорию соседнего государства. Подобных инцидентов с белорусскими гражданами не было. Как утверждают сотрудники туристических фирм, информацию о новых правилах транзита они получают непосредственно в консульстве при оформлении документов. И корректируют свои планы таким образом, чтобы туристы избежали подобных инцидентов на границе.