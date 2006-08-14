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Фиделю Кастро Рус исполнилось 80 лет

14 августа 2006 08:49
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С юбилеем председателя Государственного Совета и Совета Министров Кубы Фиделя Кастро поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Впервые после победы революции на Кубе в 1959 году Фидель Кастро отмечает свой день рождения, временно оставив бразды правления из-за перенесенной операции. Кубинский лидер встретил 80-летие в узком кругу, а официальное празднование перенес на 2 декабря.

Власти не запланировали мероприятий по случаю юбилея Кастро. Однако население Кубы провело массовые воскресники, отмечая день рождения своего лидера. А вечером 13 августа в Гаване состоялся большой концерт.

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