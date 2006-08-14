Израильские войска и вооруженные формирования "Хезболлы" прекратили боевые действия

14 августа в 8 утра по минскому времени официально вступила в силу резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в южном Ливане. Предполагается, что здесь должны быть развернуты части регулярной ливанской армии и международные миротворческие силы ООН. Израильтяне оставляют за собой право открывать огонь при необходимости самообороны. Утром над Бейрутом были разбросаны листовки, в которых Израиль предупредил жителей, что возобновит боевые действия, если боевики "Хезболлы" не прекратят ракетные обстрелы израильской территории.