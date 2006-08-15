В аэропортах Великобритании разрешили проносить ручную кладь на борт самолетов

Минтранс этой страны утвердил новые правила провоза багажа. Теперь один человек может взять с собой на борт багаж, длина которого не будет превышать 45 сантиметров, ширина - 35 и глубина - 16 сантиметров - это меньше установленных ранее норм. Кроме того, все сумки пассажиров будут проверяться при помощи сканеров. Под запретом по-прежнему остаются любые жидкие вещества, кроме детского питания и лекарств - при наличии рецепта.