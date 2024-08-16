Политика Литвы в отношении Беларуси носит истерический характер – российский эксперт

Речь о пересечении литовской границы машинами на белорусских номерах. Сначала Вильнюс запретил въезд автомобилей наших соотечественников, а позже сделал исключение для некоторых категорий граждан: тех, кто имеет визу или ВНЖ в Литве. Такое же правило будет действовать в отношении граждан Евросоюза, являющихся резидентами Беларуси. При этом автомобили с белорусской регистрацией, которые сейчас находятся в прибалтийской республике, до 18 января будущего года должны покинуть страну. Иначе их владельцам придется заплатить штраф, а машину конфискуют.

Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия):

Вот эти перепады в решениях на самом деле выражают смену тактики. Литва действует несамостоятельно. Соединенные Штаты хотят, чтобы она максимально эффективно играла на белорусском политическом поле, а это значит, что она должна играть с людьми. И здесь нужно стараться, в одной ситуации, людей оставить в Беларуси. Чтобы они не убежали, а организовывали какое бы то ни было, управляемое извне, сопротивление в интересах внешних игроков на территории Беларуси. Понятно, что провалена полностью работа по организации такого рода сопротивления: что ж, тогда пусть уезжают, мы готовы их принять, пусть только захватят с собой движимое имущество, хотя бы это будут автомобили.

По мнению эксперта, Вильнюс разрушает отношения с Минском и Москвой по указке Вашингтона. Ни Беларусь, ни десятки других государств не интересуют прибалтийскую республику в качестве экономических партнеров, поскольку самой Литвы как самостоятельного государства, которое руководствуется своими интересами, не существует, отметил Василий Колташов.