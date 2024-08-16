Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности

Глава государства собрал совещание по вопросам военной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости – глава Совбеза, руководство Министерства обороны и Генштаба. Военно-политическая ситуация вокруг нашей страны спокойнее не становится, напротив, мы констатируем увеличение градуса напряженности. Способствуют недругам Беларуси и вооруженные люди из числа «беглых», сформировавших целые полки и готовые вторгнуться на территорию нашей страны для установления своих порядков.

Но ответственные все шаги оппонентов отслеживают и отмечают: Беларусь готова противодействовать угрозам. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, сегодняшнее совещание во многом посвящено происходящему на наших южных рубежах.