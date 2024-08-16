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Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности

16 августа 2024 11:04
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Глава государства собрал совещание по вопросам военной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам военной безопасности-2

Во Дворце Независимости – глава Совбеза, руководство Министерства обороны и Генштаба. Военно-политическая ситуация вокруг нашей страны спокойнее не становится, напротив, мы констатируем увеличение градуса напряженности. Способствуют недругам Беларуси и вооруженные люди из числа «беглых», сформировавших целые полки и готовые вторгнуться на территорию нашей страны для установления своих порядков.

Но ответственные все шаги оппонентов отслеживают и отмечают: Беларусь готова противодействовать угрозам. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, сегодняшнее совещание во многом посвящено происходящему на наших южных рубежах.

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко

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