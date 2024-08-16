Лукашенко принял с докладом председателя Совета Республики
Александр Лукашенко сегодня, 16 августа, принял с докладом Наталью Кочанову, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания Президента сразу несколько ключевых вопросов. Первый блок касался работы обновленного состава верхней палаты парламента.
В апреле прошли выборы в Совет Республики восьмого созыва. За это время сенаторы провели четыре заседания, в ходе которых уже принят 31 законопроект. Продолжается активная работа и в межсессионный период. Вторая центральная тема сегодняшней встречи – выполнение поручений Президента, касающихся столицы. Поскольку Наталья Кочанова также является уполномоченным главы государства по Минску.
Так, шла речь не только о работе таких крупных предприятий как МАЗ, «Горизонт», «Мотовело», но и реализации проектов, осуществляющихся на этих предприятиях. В частности, ожидается, что уже в 2025 году на полную мощь заработает не только «Мотовело», но и те резиденты технопарка, который находится на территории предприятия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Ивановна, прежде всего – Минск. Вы как уполномоченный человек по столице ситуацию мне доложите, особенно по тем вопросам, по которым мы с вами определялись, и особенно по экономическим предприятиям «МотоВелоЗавод», как там ситуация по продажам отдельных зданий, помещений, вы понимаете, о чем идет речь. Ну и как начала работать новая команда верхней палаты парламента. Международные ваши контакты и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить.
Еще одна важная часть деятельности сенаторов – это работа с людьми. Приемы граждан, телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами. Такой формат работы давно доказал свою эффективность. Сенаторы нового созыва уже организовали 108 телефонных линий и получили более двух тысяч обращений граждан.