Политической десант с Обамой и что зависит от польских фермеров – политолог разобрал выборы в Польше

Выборы в Польше обнажили проблемы страны – фермеры станут решающим голосом? Как Штаты стали архитектором польской политике и чего ждать Беларуси от нового президента страны-соседки? Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Через три месяца пройдут президентские выборы в Польше, где президент по конституции определяет внешнюю политику. В случае Польши – это, в первую очередь, вопрос отношений с США. Поэтому в зависимости от того, кто победит – более далекие или более близкие к Трампу силы – будет меняться вся обстановка в регионе. Но Демпартия США тоже не сдается: в качестве десанта в Познань пришлют Барака Обаму, который собрался агитировать польский бизнес против союза с Трампом под видом бизнес-конгресса. Это прямое вмешательство в выборы, хотя формально мероприятие не связано с кампанией. Поэтому за симпатии не только поляков, но и американцев борются кандидаты в президенты номер один и два. Это мэр Варшавы Тшасковский от партии Туска и Кароль Навроцкий от «Права и Справедливость». И у обоих уже большие проблемы. Навроцкий и Тшасковский – что известно о главных кандидатах?

Андрей Лазуткин:

Навроцкий – директор Института национальной памяти, это структура, которая переписывает историю и занимается героизацией польского антисоветского подполья, профессиональный пропагандист-антисоветчик на зарплате. Правда, в отличие от «АКовцев», которые жили в землянках, Навроцкий за государственный счет около года жил в люксовых отелях при музейных комплексах. На него слили коррупционный компромат и пытаются таким образом вывести из гонки. Сегодня рейтинг Навроцкого – 24 %. Его оппонент Тшасковский идет от правящей коалиции, поэтому все проблемы, которые Туск не решил, а это инфляция, рост цен, очень дорогое жилье и повышение налогов и акцизов – бросают тень на Тшасковского. Сделать с этими вопросами ничего нельзя – такова цена огромных закупок военной техники и оказанной Украине помощи.

А также последствия наводнения – спустя 4 месяца на земле они никак не устранены (вот свежие кадры разрушений с выпавшим снегом в городе Строне-Силезском). Как видно, ничего не отремонтировано, а правительство вместо ремонтных работ продолжает закупать оружие. Для сравнения, ущерб от паводка оценили в 1 миллиард долларов, а только в 2025 году Польша потратит на оборонный бюджет рекордные за всю историю 45 миллиардов долларов. Конечно, на решение проблем людей ничего не осталось.

Андрей Лазуткин:

Поэтому во время гонки Тшасковский пытается как бы дистанцироваться от власти, и даже если он победит, это будет самостоятельная фигура, а не человек Туска. Пока что у него 37 %, это фаворит гонки, но рейтинг за месяц упал на 5 %. А по мере нерешения проблем он будет еще ниже. Первый этап кампании показал, что поляков гораздо больше интересуют цены на продукты, жилье и лекарства, чем тема «империи от моря до моря» (то есть геополитика, близкая США и Трампу). Это про настроения польских элит, а простых поляков волнуют обычные бытовые вещи. Таким образом Тшасковский представляет столицу, Навроцкий – крайне правых и националистов, но самая проблемная для польской власти категория никем не представлена – это фермерские хозяйства. Это оппозиционный Туску электорат, потому что Евросоюз запрещает дотации фермеров, а Туск с удовольствием выполняет европейские запреты. Но кроме запрета дотаций, из-за войны в Польшу по разным причинам реэкспортируется продовольствие из Украины. Речь не только о зерне, которое обваливает цену на польском рынке, но вообще о любой продовольственной продукции, которая, например, в виде бесплатной гуманитарной помощи отгружается в Украину, а затем вывозится и перепродается в ЕС за полцены. Все это и вызывает возмущение фермеров – вот кадры, как представительство Европарламента во Вроцлаве забрасывают яйцами и навозом. Понятно, что это не самая большая группа избирателей, 10-15 %, но поскольку в стране двухпартийная система и голоса двух основных партий обычно делятся пополам, такая третья сила может решить исход выборов, создавая коалицию с кем-то из главных партий. История Леппера. Польские фермеры решат исход президентской гонки?

Андрей Лазуткин:

Именно поэтому в свое время Анджеем Леппером – а это, напомним, был большой друг Беларуси, которого в 2011 году убили, повесили в партийном офисе, что было обставлено как самоубийство – так вот Леппером была создана крестьянская партия «Самооборона». Леппер был министром сельского хозяйства, потом вице-спикером Сейма. Это харизматичный человек из народа и он мог стать третьей силой, которая бы представляла фермеров и определяла исход каждых выборов. А значит, за счет входа в коалицию с фермерами происходила бы постепенная нормализация отношений с Востоком. Это сегодня ни одна из главных партий не хочет работать с Минском, но никто по факту не выражает интересы тех групп, которые пострадали от санкций, войны в Украине и закрытия транзита через польско-белорусское приграничье. За перспективу стать третьей силой Леппера и убили, причем, скорее всего, с подачи США. Потому что именно Штаты – архитектор нынешней системы власти в Польше. И это заметно: на выборах критиковать ЕС и немцев можно (об этом вся повестка), а американцев и войну с Россией не критикует никто вообще, это даже не обсуждается.

Андрей Лазуткин:

Тем не менее, на этих выборах у партии «Самооборона» впервые за много лет будет свой кандидат, это женщина, Альдона Скиргелло из Подляшья, сельскохозяйственный блогер и писатель. Кстати, православная и хорошо известная в регионе польско-белорусского приграничья. Пока что это несистемная сила, но зато мы видим альтернативный голос во время агитации. Интересно, что в кампании Альдона активно использует имя Анджея Леппера и даже взяла его цитату в качестве слогана. К концу кампании у нее будет какой-то рейтинг, а, напомним, Леппер в свое время набирал до 15 %, в 2005-м за него голосовало 2,2 миллиона поляков – это было третье место на президентских выборах после Туска и Качиньского. То есть, если бы в Польше были нормальные условия и там не убивали политических оппонентов, в Сейме была бы крупная сила, которая бы представляла интересы фермерства и польского бизнеса, связанного с Беларусью.

Андрей Лазуткин:

А сегодня такие интересы грубо игнорируются: например, фермеры в Восточной Польше активно использовали белорусские трактора – а Варшава в декабре прошлого года запретила использование всех машин, которые были проданы белорусским дилером в Польше, отозвав регистрацию на всю технику. Теперь новые трактора придется разбирать на детали или сдавать в утиль, а стоимость трактора – 20-25 тысяч евро, причем только в одном Подляском воеводстве таких машин около 1 000. Понятно, как после этого жители Подляски будут голосовать за власть. То есть власти сами создают базу для недовольства, а может просто мстят за хозяйственные связи с Беларусью. От такого произвола правительства фермерам и нужна «Самооборона» – по сути, это сельскохозяйственный профсоюз. Причем интересно, что имя Леппера достаточно громко звучало последние два года. Сначала суд вынес решение по старому делу, подтвердив, что в 2007-м спецслужбы неудачно пытались дать Лепперу взятку в виде земельного участка – двоих агентов Центрального антикоррупционного бюро за это осудили, а семья Леппера получила право на компенсацию. Во-вторых, весь 2024 год шла информационная кампания, чтобы поставить Лепперу памятник напротив Сейма, на видео его эскиз, то есть тема смерти Леппера, несмотря на давность, все еще играет в польской политике. А это – мостик к нынешней белорусско-польской политике. Несмотря на враждебные заявления по белорусским выборам, польские политологи признают, что Лукашенко обеспечил полный контроль страны еще на пять лет. Пропаганда пытается оправдать закупки оружия. Чего реально хотят простые поляки?