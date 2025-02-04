Политической десант с Обамой и что зависит от польских фермеров – политолог разобрал выборы в Польше

Выборы в Польше обнажили проблемы страны – фермеры станут решающим голосом? Как Штаты стали архитектором польской политике и чего ждать Беларуси от нового президента страны-соседки? Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Выборы в Польше обнажили проблемы страны – фермеры станут решающим голосом? Как Штаты стали архитектором польской политике и чего ждать Беларуси от нового президента страны-соседки? Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Через три месяца пройдут президентские выборы в Польше, где президент по конституции определяет внешнюю политику. В случае Польши – это, в первую очередь, вопрос отношений с США. Поэтому в зависимости от того, кто победит – более далекие или более близкие к Трампу силы – будет меняться вся обстановка в регионе.
Но Демпартия США тоже не сдается: в качестве десанта в Познань пришлют Барака Обаму, который собрался агитировать польский бизнес против союза с Трампом под видом бизнес-конгресса. Это прямое вмешательство в выборы, хотя формально мероприятие не связано с кампанией.
Поэтому за симпатии не только поляков, но и американцев борются кандидаты в президенты номер один и два. Это мэр Варшавы Тшасковский от партии Туска и Кароль Навроцкий от «Права и Справедливость». И у обоих уже большие проблемы.
Андрей Лазуткин:
Навроцкий – директор Института национальной памяти, это структура, которая переписывает историю и занимается героизацией польского антисоветского подполья, профессиональный пропагандист-антисоветчик на зарплате. Правда, в отличие от «АКовцев», которые жили в землянках, Навроцкий за государственный счет около года жил в люксовых отелях при музейных комплексах. На него слили коррупционный компромат и пытаются таким образом вывести из гонки. Сегодня рейтинг Навроцкого – 24 %.
Его оппонент Тшасковский идет от правящей коалиции, поэтому все проблемы, которые Туск не решил, а это инфляция, рост цен, очень дорогое жилье и повышение налогов и акцизов – бросают тень на Тшасковского. Сделать с этими вопросами ничего нельзя – такова цена огромных закупок военной техники и оказанной Украине помощи.
А также последствия наводнения – спустя 4 месяца на земле они никак не устранены (вот свежие кадры разрушений с выпавшим снегом в городе Строне-Силезском). Как видно, ничего не отремонтировано, а правительство вместо ремонтных работ продолжает закупать оружие. Для сравнения, ущерб от паводка оценили в 1 миллиард долларов, а только в 2025 году Польша потратит на оборонный бюджет рекордные за всю историю 45 миллиардов долларов. Конечно, на решение проблем людей ничего не осталось.
Андрей Лазуткин:
Поэтому во время гонки Тшасковский пытается как бы дистанцироваться от власти, и даже если он победит, это будет самостоятельная фигура, а не человек Туска. Пока что у него 37 %, это фаворит гонки, но рейтинг за месяц упал на 5 %. А по мере нерешения проблем он будет еще ниже. Первый этап кампании показал, что поляков гораздо больше интересуют цены на продукты, жилье и лекарства, чем тема «империи от моря до моря» (то есть геополитика, близкая США и Трампу). Это про настроения польских элит, а простых поляков волнуют обычные бытовые вещи.
Таким образом Тшасковский представляет столицу, Навроцкий – крайне правых и националистов, но самая проблемная для польской власти категория никем не представлена – это фермерские хозяйства. Это оппозиционный Туску электорат, потому что Евросоюз запрещает дотации фермеров, а Туск с удовольствием выполняет европейские запреты.
Но кроме запрета дотаций, из-за войны в Польшу по разным причинам реэкспортируется продовольствие из Украины. Речь не только о зерне, которое обваливает цену на польском рынке, но вообще о любой продовольственной продукции, которая, например, в виде бесплатной гуманитарной помощи отгружается в Украину, а затем вывозится и перепродается в ЕС за полцены.
Все это и вызывает возмущение фермеров – вот кадры, как представительство Европарламента во Вроцлаве забрасывают яйцами и навозом. Понятно, что это не самая большая группа избирателей, 10-15 %, но поскольку в стране двухпартийная система и голоса двух основных партий обычно делятся пополам, такая третья сила может решить исход выборов, создавая коалицию с кем-то из главных партий.
Андрей Лазуткин:
Именно поэтому в свое время Анджеем Леппером – а это, напомним, был большой друг Беларуси, которого в 2011 году убили, повесили в партийном офисе, что было обставлено как самоубийство – так вот Леппером была создана крестьянская партия «Самооборона». Леппер был министром сельского хозяйства, потом вице-спикером Сейма. Это харизматичный человек из народа и он мог стать третьей силой, которая бы представляла фермеров и определяла исход каждых выборов.
А значит, за счет входа в коалицию с фермерами происходила бы постепенная нормализация отношений с Востоком. Это сегодня ни одна из главных партий не хочет работать с Минском, но никто по факту не выражает интересы тех групп, которые пострадали от санкций, войны в Украине и закрытия транзита через польско-белорусское приграничье.
За перспективу стать третьей силой Леппера и убили, причем, скорее всего, с подачи США. Потому что именно Штаты – архитектор нынешней системы власти в Польше. И это заметно: на выборах критиковать ЕС и немцев можно (об этом вся повестка), а американцев и войну с Россией не критикует никто вообще, это даже не обсуждается.
Андрей Лазуткин:
Тем не менее, на этих выборах у партии «Самооборона» впервые за много лет будет свой кандидат, это женщина, Альдона Скиргелло из Подляшья, сельскохозяйственный блогер и писатель. Кстати, православная и хорошо известная в регионе польско-белорусского приграничья.
Пока что это несистемная сила, но зато мы видим альтернативный голос во время агитации. Интересно, что в кампании Альдона активно использует имя Анджея Леппера и даже взяла его цитату в качестве слогана.
К концу кампании у нее будет какой-то рейтинг, а, напомним, Леппер в свое время набирал до 15 %, в 2005-м за него голосовало 2,2 миллиона поляков – это было третье место на президентских выборах после Туска и Качиньского.
То есть, если бы в Польше были нормальные условия и там не убивали политических оппонентов, в Сейме была бы крупная сила, которая бы представляла интересы фермерства и польского бизнеса, связанного с Беларусью.
Андрей Лазуткин:
А сегодня такие интересы грубо игнорируются: например, фермеры в Восточной Польше активно использовали белорусские трактора – а Варшава в декабре прошлого года запретила использование всех машин, которые были проданы белорусским дилером в Польше, отозвав регистрацию на всю технику.
Теперь новые трактора придется разбирать на детали или сдавать в утиль, а стоимость трактора – 20-25 тысяч евро, причем только в одном Подляском воеводстве таких машин около 1 000. Понятно, как после этого жители Подляски будут голосовать за власть. То есть власти сами создают базу для недовольства, а может просто мстят за хозяйственные связи с Беларусью. От такого произвола правительства фермерам и нужна «Самооборона» – по сути, это сельскохозяйственный профсоюз.
Причем интересно, что имя Леппера достаточно громко звучало последние два года. Сначала суд вынес решение по старому делу, подтвердив, что в 2007-м спецслужбы неудачно пытались дать Лепперу взятку в виде земельного участка – двоих агентов Центрального антикоррупционного бюро за это осудили, а семья Леппера получила право на компенсацию.
Во-вторых, весь 2024 год шла информационная кампания, чтобы поставить Лепперу памятник напротив Сейма, на видео его эскиз, то есть тема смерти Леппера, несмотря на давность, все еще играет в польской политике. А это – мостик к нынешней белорусско-польской политике. Несмотря на враждебные заявления по белорусским выборам, польские политологи признают, что Лукашенко обеспечил полный контроль страны еще на пять лет.
Андрей Лазуткин:
Но аудитории объясняют это не народной поддержкой, а военным положением, как в Польше времен Ярузельского. И из нашей небольшой страны, которая в четыре раза меньше по населению, создают образ агрессора. Понятно, что это информационное сопровождение огромных закупок оружия, то есть простым полякам объясняют, что танки и самолеты, если что, будут применяться против преступного, незаконного и нелегитимного (как они рассказывают) режима Лукашенко.
Тем самым американцы создают в регионе многолетнюю проблему, которую сложно будет преодолеть. Тем не менее, несмотря на всю военную пропаганду, выборы показывают, что темы безопасности – увеличение военных расходов и восстановление всеобщей воинской повинности – по опросам волнуют от 3 % до 6 % поляков. В отличие от роста цен – эта тема интересует 29 и более процентов населения. Поэтому задел для нормализации есть, а простого человека так и не убедили, что на Польшу завтра кто-то нападет. Люди хотят не войны, а дешевых продуктов, жилья и лекарств. Поэтому Беларусь, конечно, не вмешивается в польские выборы, но внимательно наблюдает. Как аукнется, так и откликнется.
А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».