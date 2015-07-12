Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с членами ШОС

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

На неделе внешнеполитические союзы БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества приковали к себе внимание мировых СМИ.

Два саммита сразу, вместе. Беларусь также была приглашена в Уфу. В данном случае о чем это может говорить?

Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований:

Удалось собрать в Уфе достаточно респектабельную компанию из мировых лидеров. Мы видим, что Россия достаточно активно продвигает сегодня эту идею — сопряжения различных интеграционных проектов, решая, в том числе и одну из приоритетных внешнеполитических задач. С одно стороны — формирование многополярного мира, как сегодня заявляет высшее российское руководство. С другой стороны — по сути, выстраивание такого альтернативного полюса. Западу, прежде всего, мы будем говорить о ШОС, потому что Беларусь по итогам саммита усилила свой статус в этой организации. Напомню, что в 2009 году Беларусь получила статус партнера по диалогу в рамках ШОС. Теперь Беларусь становится государством-наблюдателем в рамках этой организации. Что это дает Беларуси? Прежде всего, Беларусь сможет участвовать в большем количестве мероприятий, то есть для Беларуси очень важно подключение к таким диалоговым площадкам, важно понимание того, какие процессы сейчас происходят в регионе. И ШОС, конечно, предоставляет такую возможность для Беларуси, чтобы лучше понимать наших партнеров, прежде всего. Да, конечно, Беларусь заинтересована именно в наращивании торгово-экономического сотрудничества с членами этой организации.

В чем взаимный интерес Беларуси и БРИКС? Что мы можем предложить друг другу?

Арсений Сивицкий:

Здесь Беларусь тоже может подключиться косвенно, используя наши связи, прежде всего, с Россией и Китаем. Важно понимать, что в рамках ШОС и БРИКС Китай выступает таким своеобразным драйвером. Я напомню, что Китай недавно создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также Фонд Великого шелкового пути. И все это призвано финансировать внешнеэкономические проекты Китая, в том числе в рамках БРИКС и ШОС. И здесь подключение Беларуси к реализации данных проектов вполне возможно.

Потенциал, который имеется, может быть как-то использован, скажем так, в рамках Евразийского экономического союза?

Арсений Сивицкий:

Я думаю, что Китай, конечно, заинтересован в том, чтобы использовать формат, прежде всего, ШОС, если мы говорим о Евразийском экономическом союзе, для того, чтобы продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС. Мы знаем, что Китай сейчас прорабатывает несколько таких грандиозных проектов, связанных с инфраструктурой, речь идет о том, чтобы из Пекина проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль до Лондона. Она будет проходить через Казахстан, Россию и Беларусь. Мы знаем, что в рамках экономического пояса «Шелкового пути» Китай пытается развивать сеть индустриальных парков. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина получил статус жемчужины экономического пояса «Великого шелкового пути», что подчеркивает на самом деле такой стратегический характер этого парка для китайской стороны. Опять же, если мы воспользуемся теми возможностями, которые перед нами сейчас открываются, то действительно этот индустриальный парк может превратиться в такое стратегическое звено, узел, на базе которого можно реализовывать совместные проекты и с Китаем, и с Россией, и с США, и с нашими европейскими партнерами. Здесь важно не упустить возможность осознать те, в том числе требования, пожелания наших партнеров, в том числе и из Китая для того, чтобы этот проект получил свое максимальное развитие.