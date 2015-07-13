В центре внимания - промышленная политика Союзного государства. Второй форум регионов Беларуси и России пройдет в Сочи. Об этом сообщили в верхней палате белорусского парламента, где обсудили детали предстоящей встречи.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания РБ:

Тема очень актуальная. Мы понимаем, ситуация, которая сложилась сейчас, в том числе, в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией, динамика позитивная, конечно же. Участие регионов — это тот основной фундамент, который мы должны всегда закладывать во взаимоотношения между нашими государствами.

Первое собрание представителей белорусских и российских регионов принял Минск в июне прошлого года. Тогда у нас собралось более трехсот делегатов, в том числе из 19 регионов России. Было заключено более сотни договоров о сотрудничестве в экономике, науке и торговле.