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Второй форум регионов Беларуси и России пройдет в Сочи

13 июля 2015 11:35
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В центре внимания - промышленная политика Союзного государства. Второй форум регионов Беларуси и России пройдет в Сочи. Об этом сообщили в верхней палате белорусского парламента, где обсудили детали предстоящей встречи. 

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания РБ:
Тема очень актуальная. Мы понимаем, ситуация, которая сложилась сейчас, в том числе, в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией, динамика позитивная, конечно же. Участие регионов — это тот основной фундамент, который мы должны всегда закладывать во взаимоотношения между нашими государствами. 

Первое собрание представителей белорусских и российских регионов принял Минск в июне прошлого года. Тогда у нас собралось более трехсот делегатов, в том числе из 19 регионов России. Было заключено более сотни договоров о сотрудничестве в экономике, науке и торговле.

# Беларусь-Россия # Анатолий Русецкий

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