Министр иностранных дел Монголии с официальным визитом в Минске: какие мероприятия запланированы?

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Улан-Батора – от торговли до взаимодействия на международной арене. Эти вопросы сегодня, 4 июня, будут в центре внимания политических кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск с официальным визитом прибывает министр иностранных дел Монголии. Программа зарубежного гостя спланирована на три дня. Сегодня своего коллегу будет принимать глава внешнеполитического ведомства Беларуси. Владимир Макей и Дамдины Цогтбаатар обсудят большой блок вопросов. Позже диалог будет продолжен в парламенте. Ожидается, что визит дипломата станет импульсом для развития двусторонних контактов между государствами. Отметим, в последние годы они развиваются динамично. Растет товарооборот. Однако стороны уверены: пришло время переходить на новую ступень. Беларусь готова не просто торговать, но и сотрудничать в промышленной кооперации.