Недостатки есть, но в основном субъективного характера: Президент изучил итоги проверки Вооруженных сил Беларуси

Новости Беларуси. На неделе стали известны итоги проверки Вооруженных сил Беларуси. Тысячи военнослужащих, сотни единиц техники. Было непросто, есть недостатки, в основном субъективного характера. Результаты доложены Президенту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Профпригодность военнослужащих подтверждена. В Беларуси подвели итоги проверки Вооружённых Сил

Особое внимание – к дедовщине, вернее к ее недопущению. В последнее время о неуставных отношениях в армии говорят все чаще, однако количество правонарушений в Вооруженных силах значительно ниже, чем в целом по стране.