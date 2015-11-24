Почетный консул Республики Беларусь в Сербии в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Гость программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым – Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Сербии, депутат сербского парламента.

Господин Карич, большое спасибо, что нашли время для этого разговора во время этого очень насыщенного дня. В первую очередь расскажите, «Минск-Мир», если попытаться просто сравнить с тем, что есть уже на Земле, что построено, на что это будет похоже?

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, депутат Народной скупщины Сербии:

Прежде всего это сегодня - праздник. Большой великий праздник. Значит, все, что построено пока, если думать в мире или в Минске, везде, то это совершенно что-то новое. Такие два комплекса существуют в Маккаби и Гонконге. Только там. Мы здесь просто хотим построить этот международный финансовый торговый коммерческий комплекс, чтобы весь регион был сконцентрирован именно в этом комплексе, в смысле финансовом, экономическом, торговом.

Два дня тому назад закончилась выставка в Каннах, во Франции. И этот комплекс, этот проект получил две престижные награды. Скажу только в цифрах: там было 17 тысяч инвесторов, там были сотни наших коллег, строителей. Но именно комплекс «Минск-Мир» освоил и заслужил. Что это значит? Это значит внедрение новых технологий в строительстве, внедрение хай-тека в смысле работы и развития для молодых белорусских людей, тысячи и тысячи новых рабочих мест.

Но Вы говорите, что и очень много инвесторов будет заявлено, более тысячи инвесторов.

Драгомир Карич:

Это двигатель инвестиционного процесса. Не только Республики Беларусь. Республика Беларусь слишком малая для одного такого огромного комплексного строительного центра. Это за весь этот регион: западная Европа, ваши соседи и российская сторона – те, которые граничат с вами, те, которые идут через вас. Вы как перекресток с востока на запад, с юга на север. Значит, они будут работать и будут звать. Почему и выбран именно Минск, именно Беларусь для такого комплекса.

Вот, кстати, действительно, почему Сербия, бизнесмены Сербии выбирают Беларусь? Есть в этом какой-то исторический момент или это вопрос личных связей президента?

Драгомир Карич:

Прежде всего есть братское понимание, есть дружба. Веками дружим. Есть понимание. Есть Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой, и есть эксперты в нашей компании (не только Сербии — Америки, Англии, Голландии, Германии). Когда мы заявили, что у нас есть желание делать предложение из Минска, они не понимали, как это делать, не понимали ситуацию. Оказалось, что, естественно, бизнесу нужна надежность, политическая стабильность. Когда есть политическая стабильность, тогда проблем нет, будет движение.

Господин Карич, но вот скажите, мы становимся свидетелями и на Вашей, и на моей жизни того, что произошло с Сербией, того, что происходило с Югославией и как сейчас изолирована Россия. Есть ведь определенные риски, что может что-то поменяться и по-другому будут смотреть и на Беларусь?

Драгомир Карич:

Я не разделяю Ваше мнение. Для бизнеса самое нужное – знать какие потенциалы. Нужные потенциалы – это интеллектуальная элита. Она у вас есть. У вас образование на высочайшем уровне. У вас – рабочая культура тоже на очень хорошем, не скажу, что на высочайшем, но на хорошем. А деньги хотят люди, которые могут реализовать себя и реализовать один такой комплексный проект. Так что здесь риск в том смысле, он не исключен, что заявление Жан-Клода Юнкера, что и письма, которое правительство опубликовало, которое Владимиру Владимировичу Путину написано: хватит ссориться, хватит эмбарго, приезжайте к нам, мы хотим «new time — new beginning», в смысле «новое время начинать». Пора начинать. Причем не только Россия и западная Европа. Евразийский экономический союз и половина западной Европы. Это говорит о том, что все понимают.

Господин Карич, скажите, если попытаться сравнить Сербию и Беларусь, по населению мы приблизительно похожи. А вот по тому, как живут люди? Какой их национальный дух? Могли бы Вы сравнить, как люди зарабатывают в Сербии по сравнению с белорусами и какое у них настроение? Все-таки сравнительно недавно пережила большую беду.

Драгомир Карич:

Мы пережили большую беду, 20 лет гражданской войны. Сербия, которая была 224 тысячи кв. км, она сегодня составляет 80 тысяч кв. км. У нас все наши соседи, которые вчера – соседи, братья, все, каждый имеет территориальные претензии к Сербии, стараются развалить нас. Но дух бодрый, патриотический дух. Сербия – патриотический народ. В Сербии всегда смотрят вперед. В Сербии не боятся.

Понимаете, когда папа Франциск спросил нашего президента: «Что там происходит, какая ситуация?». Я советовался с другими людьми, экспертами в Ватикане, они сказали: «Сербия? Нет ни одной войны, где бы они не брались за пушку защищать свою страну и помогать». Значит, наш народ по сравнению с тем, что у нас было, живет достаточно хорошо, гордо. У нас огромная безработица. Но нам помогает диаспора.

7,5 миллионов в Сербии, половина за границей. Те, которые за границей очень солидарны, направляют деньги в помощь Сербии. Так что практически, если бы не было этих 6-7 миллиардов евро в год, которые мы получаем из-за границы, было бы очень сложно.

А посмотрите, несколько лет назад была поставлена задача, чтобы наш товарооборот вырос до полумиллиарда. Еще не достигнута эта область, но, как Вы считаете, за счет каких товаров мы можем увеличить его из Сербии и из Беларуси?

Драгомир Карич:

Я только что вернулся с вашего МАЗа. Полвека назад Иосип Броз Тито посетил МАЗ с супругой. И символически вот сегодня наш нынешний президент со своей супругой…

… прямо 50 лет получилось.

Драгомир Карич:

Да, 50 лет. Нам дали фотографии из МИДа, подарили. Там был ваш министр промышленности и другие. Владимир Владимирович Макей передал нам фотографии. Это символически. Тогда Тито приехал к вам смотреть, что такое чудо – МАЗ, который производит два вида тракторов: большой и маленький. У нас тогда не было. Но мы очень быстро развивались. Построены у нас были сильные заводы.

Вы, наверное, имеете в виду тракторный завод.

Драгомир Карич:

Да, но там, я не знаю почему, были и тракторы, и автобусы. Они на площадке все ставили, наверное, потому что у президента нет времени.

Понимаю. Показали все.

Драгомир Карич:

Я хочу сказать, наши две страны – одна с другой не конкурируют. Почему? У нас нет производства автобусов, тракторов, сельскохозяйственной техники – мы покупаем все это у вас, покупаем ваш сжиженный газ, покупаем ваши холодильники, покупаем ваши телевизоры, много что у вас покупаем. И вы у нас покупаете сельскохозяйственную продукцию. Это за 9 месяцев этого года 250 миллионов долларов, но это, как говорится, без трат, а я вам говорю, оборот гораздо больше. Но до конца года мы, наверное, успеем как-то закруглиться на 300 миллионов. Нам останется еще два года срок, который нам дали два президента, чтобы выполнить полмиллиарда долларов до конца 2017 года.

Подскажите, а природа тех инвестиций, тех денег от сербских бизнесменов, которые приходят в Беларусь, это те сербы, которые диаспора или те сербы, которые в Сербии?

Драгомир Карич:

Знаете, и одни, и другие. Потому что там просто невозможно сделать какой-то профиль и сказать. Нету серба, который покинул страну, что у него «нет Сербии». Не может быть так, чтобы он оставил очаг, все забрал с собой и ушел.

Смотрите, мы говорили во время нашей прошлой встречи на ток-шоу о том, что мы в Беларуси все время считаем, что мы в центре Европы. Что когда кланяешься одной стороне, перед другой получается как-то неудобно, потому что оказываешься к ней спиной. Но если посмотреть на Сербию, вы-то в ситуации еще более сложной. Кто из нас более в центре?

Драгомир Карич:

Мы пока успеваем. У нас, к сожалению, и вы – центр, и мы – центр. Ваш центр знаете какой? Вы среди двух гигантов: великой и мощной российской державы, братская страна тоже имеет свои интересы, и великая европейская страна. И вам тоже очень сложно двигаться. Мы среди малых держав, но мы – анклав. Все они в НАТО, кроме нас. Все они в Европе, кроме нас. Но мы понимаем, раз они так заинтересованы в нас, мы им нужны. Но мы двигаемся правильно.

Наш президент, премьер-министр, ведут отличную политику, работают. Прозвучало на встрече осенью в узком кругу, где президент сказал Александру Григорьевичу: «Вы если хотите с нами, не можете с теми». Президент тихо, спокойно говорит: «Извините, вы нам не можете навязывать, даже если снова хотите бомбить. Это вековые друзья, братья, поэтому мы будем работать».

Так что я смотрю на политику вашей страны, политику нашей страны — все совпадает. Нам как бизнесменам надо помогать людям, помогать молодым людям, открывать им глаза. Показать им, какие новые возможности существуют, которые есть перед ними. Просто надо обменяться опытом. Я считаю, каждый мой приезд к вам или ваших людей, а очень много делегаций. Недавно был министр обороны здесь. Просто это нужно. Нужен обмен: культура, спорт, искусство, литература. Вообще, все нужно, чтобы познакомились и более плотно работали вместе. Сделаем «Минск-Мир». Это хочу сказать вам, а вы, как опытные люди, пожалуйста, следите за тем, что мы сделаем. Это будет самый лучший контроль.

Позвольте последний вопрос. Мы с Вами находимся на фоне «Маяка Минска» и будет «Минск-Мир». Вы для себя или, скажем, для своих детей, для своей семьи присмотрели какую-то квартиру или комнату, которая будет в «Минск-Мире» или в «Маяке Минска»?

Драгомир Карич:

У меня здесь есть квартира, есть домик. Все есть. И я, вообще-то, об этом, честное слово, не думаю. Мы думаем, как найти очень известных людей мира, их уже список у нас есть, и подарить им самые престижные квартиры, чтобы они жили, чтобы «а, там живет Стивен Сигал» или, допустим, Депардье, любой. Таким людям мы должны подарить. Они будут привлекать других. Вот наша цель.

Господин Карич, большое спасибо за Ваш визит, за то, что нашли время на это интервью и за то, что Вы делаете. Большая честь беседовать с Вами сегодня. Всего самого лучшего.