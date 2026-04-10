Сергеенко принял участие в церемонии инаугурации Президента Мьянмы

Мьянма рассчитывает получить статус наблюдателя в Евразийском союзе. 10 апреля в этом азиатском государстве важная веха политической жизни – инаугурация Президента. Торжественная церемония прошла в столице страны Нейпьидо. Беларусь представил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избранный глава государства Мин Аун Хлайн принес присягу в присутствии членов обеих палат парламента, представителей власти и иностранных гостей. Вместе с ним присягу приняли и вице-президенты. Белорусская делегация прибыла в Мьянму по поручению Александра Лукашенко. В ходе личной встречи Игорь Сергеенко передал новому главе государства поздравления белорусского лидера. Также стороны обсудили перспективы взаимодействия – в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Игорь Сергеенко подчеркнул, что в Беларуси с оптимизмом смотрят на будущее отношений Минска и Нейпьидо.

Отметим, за последний год сотрудничество двух стран заметно активизировалось. Стратегические договоренности и интерес к совместным проектам были подтверждены во время официального визита Александра Лукашенко в Мьянму. Визит, напомним, состоялся минувшей осенью. Стороны подписали около 30 соглашений и общий план действий – дорожную карту до 2028 года. В планах – конкретные инициативы, от расширения товарооборота и подготовки кадров до культурных и туристических проектов.