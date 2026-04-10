От Западной Африки до Восточной Азии – о чем говорил Лукашенко с новыми послами?

Представители 10 государств попросили Александра Лукашенко верить. Такова суть мировой дипломатической традиции – церемонии вручения верительных грамот. Именно такая прошла 10 апреля во Дворце Независимости, ознаменовав начало миссии послов, назначенных для работы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География широка и охватывает Африку: от Египта на севере до Танзании на юго-востоке. А еще весь контур Азии: от Палестины до Японии. Но на несколько государств в этом перечне стоит обратить особое внимание. Во-первых, КНДР, где белорусский лидер недавно побывал с первым в истории официальным визитом. Во-вторых, Алжир – а это одна из локаций большой зимней командировки Президента. Тем временем у нас ближайшие месяцы ожидают Президента Ганы. Быть может, это государство станет еще одной точкой опоры Минска на жарком континенте? И главный трек, где Беларусь рассчитывает на совместное движение со всеми странами, и в Африке, и в Азии, конечно, взаимовыгодная экономика. Еще одно направление, где Беларусь традиционно сильна, – образование. Александр Лукашенко призвал государства к активному взаимодействию с Минском и в этой сфере. А в качестве яркого примера отметил Шри-Ланку, где каждый пятый врач окончил белорусский вуз. Далеко, но близко. Итоги дня большой дипломатии во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно, в декабре прошлого года, я впервые посетил Алжир. Договорились с Президентом Теббуном вывести к концу 2027 года двусторонний товарооборот на отметку в $500 млн. Это амбициозная, но выполнимая задача. Кроме того, идет работа по созданию в Алжире совместных производств белорусской техники, детского питания, минеральных удобрений и прочего. «Беларусы» – в смысле тракторы – будут перепахивать и средиземноморские почвы Алжира, и саванны Ганы. Посол этого государства рассказывает о 3 тысячах закупленных единицах техники. А дальше мы готовы продолжить – комплексное решение в АПК. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси открыл Гану. Ждем в гости их Президента.

– Могу говорить по-русски.

– С большим удовольствием.

– Я учился в Союзе. Президент Джон Драмани Махама приедет в июне. Мы готовимся к этой встрече.

– Давайте подготовимся к визиту. Мы ждем вашего Президента в Беларуси.

– Спасибо большое. Открытость африканских компаньонов дипломат демонстрируют и в общении с журналистами.

Кома Стим Джеху-Аппьях, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ганы в России и Беларуси по совместительству:

Мне сказали, на прошлой неделе была хорошая погода. Как приехали три дня назад – не так хорошо. Но сегодня лучше. Мой Президент будет здесь в июне. Сегодня я не готовился к этому интервью. После этого есть стресс чуть-чуть. Как оказалось, побережье Гвинейского залива, островное государство в Индийском океане и Страну восходящего солнца связывает еще и белорусское здравоохранение. В Гане знают наш столичный мед, в Шри-Ланке каждый пятый врач с белорусским дипломом. А Япония сотрудничает с нами в области радиационной медицины. Они помогали детям Чернобыля, мы оздоравливали детей Фукусимы. В гуманитарном плане – неплохо. А дальше.

Александр Лукашенко:

Давайте подумаем о том, как сделать так, чтобы наши отношения и сотрудничество между Беларусью и Японией были многосторонними. Не только в области здравоохранения, преодоления атомных катастроф, связанных с атомными реакторами, но и по другим направлениям. У нас есть направления, по которым мы можем сотрудничать. Тут все зависит от вас. Самые яркие, как и национальный дресс-код, впечатления о Беларуси у посла из Шри-Ланки. Кстати, она единственная женщина в сегодняшней мужской компании. Читайте здесь. Из десяти поданных бокалов только четыре были наполнены шампанским. В остальных вода. Это и есть дипломатия – уважение к традициям каждого народа. И в самых дальних странах появляется интерес к Беларуси, стране, являющей миру язык взаимопонимания и равноправия.