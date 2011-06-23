Лукашенко: Россияне надеются, что у американцев все-таки возобладает разум и можно будет договориться. Я в это не верю

Это заявил сегодня Президент Беларуси во время общения с журналистами. Александра Лукашенко спросили, не приведет ли к новой эскалации напряженности в Европе тот факт, что России не удалось договориться с НАТО по ПРО.

Александра Лукашенко:

То, что американцы размещают здесь систему ПРО, и то, что они не смогли договориться с Российской Федерацией, - это только усиливает напряженность. Идут интенсивные переговоры между россиянами и американцами. Россияне надеются, что у американцев все-таки возобладает разум и можно будет договориться. Я в это не верю.

Свою систему ПРО они (США. - Прим. БЕЛТА) разместят. Уверен, что это только начало, она будет расширяться и усиливаться, и россиянам, а может быть и нам, придется на это реагировать.